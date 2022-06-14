شكرا لقرائتكم خبر عن خضروات تصبح صحية أكثر عند طهيها أبرزها السبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميعنا نعلم أن طهي الخضروات يفقدها قيماتها الغذائية، ولكن هذا الأمر أثبت عكسه التقرير المنشور عبر موقع "medicalxpress"، والذي أكد أن هناك بعض الخضروات التي تكسب العديد من القيم الغذائية عند طهيها، ومنها:

-السبانخ

غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك، ومع ذلك يتم امتصاص هذه العناصر الغذائية بسهولة عند طهي السبانخ، فيؤدي تسخينها إلى إطلاق الكالسيوم المرتبط، مما يجعله متاحا أكثر لامتصاص الجسم.

-الطماطم

يزيد طهيها بإنتاج مادة اللايكوبين المضادة للأكسدة ، التي ترتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

-الجزر

عند الطهي يزداد كمية بيتا كاروتين أكثر من الجزر النيء، وهي مادة تسمى كاروتينويد يحولها الجسم إلى فيتامين أ، ويدعم هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون نمو العظام والرؤية والجهاز المناعي.

-الفلفل الألوان

يعد مصدرا رائعا لمضادات الأكسدة التي تقوي و تعزز الجهاز المناعي، وخاصة الكاروتينات وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين ولوتين، وتعمل الحرارة على تكسير جدران الخلايا، مما يسهل على الجسم امتصاص الكاروتينات.

-الفاصوليا الخضراء

تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة عندما يتم طهيها.