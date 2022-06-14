شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحسن أدائك الرياضى.. تناول الأطعمة الغنية بمواد الأكسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ترغب في تحسين أدائك أثناء ممارسة الرياضة ، قد تفكر في اللجوء إلى المكملات الغذائية بخلاف مسحوق البروتين ، هناك العديد من المكملات الغذائية التي يمكن أن تدعم نتائج التمرين بشكل أفضل ، مثل البنجر والأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة ، ومع ذلك ، هناك أيضًا مكملات يمكن أن تؤثر سلبًا على أدائك، يشير البحث العلمي إلى أن مكملات مضادات الأكسدة ضارة في الغالب لممارسة الرياضة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كيف يمكن أن تؤثر المكملات المضادة للأكسدة سلبًا على التمرين؟

دورة الأكسدة والاختزال مهمة لجميع أنواع العمليات البيولوجية ، بما في ذلك بناء العضلات، عندما تمارس الرياضة ، فإنك تبني تركيز أنواع الأكسجين التفاعلية ، الجذور الحرة AKA ، في عضلاتك، ثم يقوم جسمك بإطلاق العنان لمضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة، تسمى هذه المعركة الدائمة دورة الأكسدة والاختزال وهي أمر جيد لأنه في كل مرة يحدث فيها ذلك ، يتكيف جسمك وتصبح أقوى قليلاً.

كيف تأكل مضادات الأكسدة لدعم التمرين؟

الغذاء الصحي لمفهوم اللياقة يشمل الفاكهة والخضروات والبقول والأعشاب والتوابل والمكسرات والحبوب والبقول، يحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات الذكية وأوميجا 3 والمعادن والفيتامينات.

هناك مجالات صحية أخرى قد تلعب مضادات الأكسدة الفردية دورًا مفيدًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي المفرط ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية ، فإن أفضل رهان لك هو دعم مضادات الأكسدة الداخلية، بدلاً من ذلك حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بشكل صحيح، أفضل طريقة للقيام بذلك هي الأطعمة الكاملة أو حتى المستخلصات الغذائية الكاملة لأن تركيبات مضادات الأكسدة المتآزرة في الداخل يجب أن تقوم بعمل أفضل في تقوية دفاعات الجسم الداخلية.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي يجب تناولها لدعم الصحة العامة وأداء التمارين: فيتامين سي:

للحصول على فيتامين سي من خلال الأطعمة ، امتلئ بأشياء مثل الخضار الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي والحمضيات مثل البرتقال والليمون والفراولة والفلفل الحلو والطماطم.

فيتامين هـ:

بالنسبة لفيتامين هـ ، تحقق من الأطعمة مثل زيوت البذور مثل زيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني والأفوكادو، تعمل الفيتامينات C و E بشكل تآزري ، لذا احرص على الجمع بين هذه الأطعمة وأطعمة فيتامين سي.

البوليفينول:

فئة أخرى من مضادات الأكسدة ، تعرف باسم البوليفينول ، قد تدعم أداء التمارين الرياضية عند تناولها من خلال الأطعمة الكاملة التي تحتوي عليها.