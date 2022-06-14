شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أكلات لابد من الابتعاد عنهم لو عندك حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل الجلدية الشائعة التى يعانى منها الكثيرون حيث تساهم العديد من العوامل في تطور حب الشباب مثل الالتهابات وانسداد المسام والبكتيريا، وحسب ما ذكره موقع healthlineكان الرابط بين النظام الغذائي وحب الشباب مثيرًا للجدل ، لكن الأبحاث الحديثة تظهر أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تطور حب الشباب.

فهناك بعض الأطعمة التى تعمل على زيادة حب الشباب وينصح بتجنبها وهى:

- الحبوب المكررة والسكرياتيميل الأشخاص المصابون بحب الشباب إلى استهلاك الكربوهيدرات المكررة أكثر من الأشخاص الذين يعانون من القليل من حب الشباب أو لا يعانون منه

تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة ما يلي"الخبز أو البسكويت أو الحبوب أو الحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض".





- منتجات الألبانلقد وجدت العديد من الدراسات صلة بين منتجات الألبان وشدة حب الشباب عند المراهقين، ووجدت دراستان أيضًا أن الشباب الذين يتناولون الحليب أو الآيس كريم بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب بأربع مرات





- الوجبات السريعةيرتبط حب الشباب ارتباطًا وثيقًا باتباع نظام غذائي على النمط الغربي غني بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة تعتبر الأطعمة السريعة ، مثل البرجر ، والناجتس ، والهوت دوج ، والبطاطا المقلية ، والمشروبات الغازية والحليب المخفوق ، دعائم أساسية في النظام الغذائي الغربي النموذجي وقد تزيد من خطر ظهور حب الشباب.





- الأطعمة الغنية بأوميجا 6تم ربط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية ، مثل النظام الغذائي الغربي المعتاد ، بزيادة مستويات الالتهاب وحب الشباب

قد يكون هذا بسبب احتواء الأنظمة الغذائية الغربية على كميات كبيرة من زيوت الذرة والصويا الغنية بدهون أوميغا 6 ، وقليل من الأطعمة التي تحتوي على دهون أوميغا 3 ، مثل الأسماك والجوز.

-الشيكولاتةكانت الشوكولاتة سببًا مشتبهًا في ظهور حب الشباب منذ عشرينيات القرن الماضي ، ولكن حتى الآن ، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء ، حيث ربطت العديد من الدراسات الاستقصائية غير الرسمية تناول الشوكولاتة بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب ، لكن هذا لا يكفي لإثبات أن الشوكولاتة تسبب حب الشباب .

وجدت دراسة حديثة أن الذكور المعرضين لحب الشباب الذين تناولوا 25 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 99٪ يوميًا زاد عدد آفات حب الشباب بعد أسبوعين فقط.