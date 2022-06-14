اعرف فوائد الكرفس الصحية والاستخدامات والآثار الجانبية

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكرفس من أنواع الخضروات التي تعد مرطب طبيعي غني بالمحتوى المائي الذي يساعد الجسم على الترطيب ويساعد في التخلص من السموم من الجسم.

فوائد الكرفس

وفقا لموقع " webmd"، فأن الكرفس غني بالألياف ومثالية لفقدان الوزن: نظرًا لغناها بمحتوى الألياف ، فهي تشرف على حرقة المعدة والانسداد عن طريق تحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول هذه الخضار منخفضة السعرات الحرارية يعطي الشعور بمعدة ممتلئة ، لذلك يوصى به لفقدان الوزن دون المساس بالتغذية.

يعتبر الكرفس مفيدًا للإطار العام المتعلق بالمعدة:

بسبب المواد الكيميائية النباتية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة عالية من الماء والألياف تساعد أيضًا في تحسين المعالجة المتعلقة بالأمعاء.

الإغاثة من الصداع النصفي:

يمكن استخدامه للمساعدة في الصداع النصفي الناعم لتوجيه الصداع النصفي. الكرفس له خاصية مخففة. إنه يقلل من تأثير الألم ، وبالتالي يقلل من الصداع.

مفيد لمرضى النقرس:

له خاصية مهدئة قد تكون مفيدة في النقرس. يحتوي الكرفس على Apiin ، وهي خاصية الفلافونويد المميزة. يقلل Apiin من عمل الألم ويساعد في تقليل الألم والالتهاب.

للأرق:

قد يساعد الكرفس في الحصول على راحة أفضل، فالكرفس له تأثير مهدئ على الجهاز الحسي البؤري ويشجع على النوم بشكل أفضل.

لنوم أفضل:

يمكن تناول 2-3 ملاعق صغيرة من عصير الكرفس وإضافة كوب واحد من الماء، واشربه قبل النوم.

مفيد للكلى:

يحتوي الكرفس على كمية كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم ، ويوجه سائل الجسم ، ويزيد تدفق البول ، ويطرد السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع الكرفس بخاصية التخلص من الوزن المائي الإضافي بسبب الإفراط في تناول الكافا وزيادة تدفق البول وتحسين عمل الكلى.

الاحتياطات المتعلقة بالكرفس:

يجب على الأشخاص الذين يتناولون ليفوثيروكسين لعلاج نقص هرمون الغدة الدرقية توخي الحذر، فقد يؤدي تناول الكرفس جنبًا إلى جنب مع الليفوثيروكسين إلى تقليل صلاحية ليفوثيروكسين. لذلك ، يجب على المرء أن ينصح الطبيب بشأن المدخول.

قد يخفض الكرفس إجهاد الدورة الدموية ، لذلك يُنصح بفحص النبض بشكل روتيني أثناء تناول الكرفس جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للكرفس خصائص مدرة للبول (تيار بول موسع).

الآثار الجانبية:

هناك احتمال نادر أن يعاني المرء من صعوبة في التنفس بعد تناول الكرفس، إذا كان الأمر كذلك ، فهم بحاجة إلى دراسة إكلينيكية للأزمة.