شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعلك تضيف عصير قصب السكر إلى قائمة مشروباتك الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير قصب السكر هو مشروب بارد ومنعش يتوفر في كل مكان تقريبًا خلال فصل الصيف، هذا المشروب المنظم لدرجة الحرارة هو أحد أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها لمواجهة الحرارة الحارقة.

فوائد عصير قصب السكر

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لعصير قصب السكر وفقا لموقع " healthifyme":

يمنحك عصير قصب السكر جرعة من الطاقة الفورية حيث يمتص الجسم السكريات البسيطة الموجودة في العصير بسهولة وتستخدم لتعويض مستويات السكر.

يعزز عصير القصب وظائف الكبد نظرًا لأن عصير قصب السكر قلوي بطبيعته ، فهو يساعد في الحفاظ على توازن الكهارل في الجسم.

يساعد الجسم على محاربة السرطان بسبب التركيز العالي للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تساعد الجسم على درء الخلايا السرطانية ، وخاصة سرطان البروستاتا والثدي.

مفيد لمرضى السكري ولكن تناوله باعتدال حيث يحتوي السكر الطبيعي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يمنع حدوث طفرات متكررة في مستويات السكر في الدم.

يعتبر عصير قصب السكر من مدرات البول الفعالة التي تساعد على التخلص من فائض الملح والماء، ممتع ومنعش للتغلب على الحرارة في الصيف من خلال تأثير التبريد على الجسم، يحتوى على الألياف والبوتاسيوم لذا يمكن أن يكون المحتوى في عصير قصب السكر مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي.