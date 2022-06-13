شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تساعد على إنقاص الوزن أبرزها الجريب فروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الفواكه من الوجبات الخفيفة الطبيعة المليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا كما أن الفواكه منخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية وغنية بالألياف ما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

وحسب ما ذكره موقع healthline يرتبط تناول الفاكهة بانخفاض وزن الجسم وانخفاض مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب، ومن أفضل الفواكه التى تساعد على إنقاص الوزن:

- الجريب فروت

يحتوى الجريب فروت على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه يطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ، و قد يساعد النظام الغذائي منخفض المؤشر الجلايسيمي في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

- التفاحالتفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و 5.4 جرامًا من الألياف لكل فاكهة كبيرة الحجم كما وجد أنه يدعم فقدان الوزن.

-التوتيعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على سبيل المثال ، يحتوي نصف كوب (74 جرامًا) من العنب البري على 42 سعرًا حراريًا فقط.|

كما ثبت أن التوت يشبع، ووجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة من التوت تحتوي على 65 سعرًا حراريًا، تناولوا طعامًا أقل في وجبة لاحقة من أولئك الذين تناولوا حلوى بنفس العدد من السعرات الحرارية.

-فاكهة الكيوييعتبر الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وفيتامين E وحمض الفوليك والألياف ، وله فوائد صحية كبيرة ، كما يساعد على انقاص الوزن بشكل كبير.

-الشمامالشمام منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء ، مما يجعله صديقًا جدًا لفقدان الوزن،على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية ، فإنه غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة ، مثل فيتامين سي وبيتا كاروتين والليكوبين.