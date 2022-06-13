شكرا لقرائتكم خبر عن هل حليب الإبل له فوائد صحية للجسم؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنك قد تعتقد أن الجمال تستخدم فقط للنقل إلا أن الناس في ثقافات الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا يشربون حليب الإبل لعدة قرون وفي الواقع، لإنها مطلوبة بشدة ويتم إنتاج حوالي 5.3 مليون طن من هذه المادة في جميع أنحاء العالم كل عام، يأتي معظمها من الصومال.

على عكس أنواع الحليب الأخرى، يحتوي حليب الإبل على مستويات منخفضة من السكر والكوليسترول وكميات عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل" البوتاسيوم، حديد، نحاس، المغنيسيوم، فيتامين سي، الكالسيوم".

يحتوي حليب الإبل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يساعد على منع تلف خلاياك التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.



كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك:

فيتامين أ

فيتامين ب

فيتامين سي

فيتامين د

فيتامين هـ

الكالسيوم

الفوائد الصحية المحتملة لحليب الإبلحليب الإبل هو أقرب مادة طبيعية لحليب الأم تمامًا مثل حليب الأم الذي يحمي الأطفال حديثي الولادة من العديد من المشكلات الصحية ، يمكن أن يوفر حليب الإبل عددًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك:

-الأمان من حساسية الحليب: إذا كان لديك حليب الناقة، فقد يكون بديلًا آمنًا. هذا على الأرجح لأن حليب الإبل يحتوي على بروتين مختلف عن منتجات الألبان الأخرى - بروتين لا يؤدي إلى استجابة مناعية. يمكن أن يساعد حليب الإبل في حالات الحساسية الغذائية الأخرى لدى الأطفال أيضًا.

-انخفاض فرص الإصابة بمرض السكري: حيث درس الباحثون مجتمعًا في الهند ليس به حالات مرض السكري وخلصوا إلى أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب استهلاكهم المنتظم لحليب الإبل.



يقي حليب الإبل من مرض السكري ويحسن أعراضه عن طريق:

السيطرة على مستويات السكر في الدم

التقليل من سكر الدم الصائم

تقليل مقاومة الأنسولين

خفض الكوليسترول.