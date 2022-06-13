بيروت - نادين محمد - تختلف أنواع ترهلات البطن وفقاً لسبب بروز البطن وترهل جلده، فقد يعود إلى التقدم في السن، أو إلى الحمل والولادة، إضافة إلى أسباب أخرى، سنوردها في هذا المقال، إضافة إلى طرق علاجها....

أنواع ترهلات البطن



ترهلات البطن بعد الحمل



من أكثر أنواع ترهلات البطن شيوعاً، وذلك للتغييرات التي تحدث لجسم المرأة أثناء فترة الحمل، سواء نتيجة احتباس السوائل والتغيرات الهرمونية، ما يؤدي إلى ظهور ترهل وانتفاخ البطن.

ترهلات البطن مع التقدم في السن



مع التقدم في السن والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة في الفترة التي تسبق أو تلحق انقطاع الطمث، تساهم في زيادة الوزن، ما يؤدي إلى بروز ترهلات في البطن.

ترهلات البطن بسبب التوتر والإجهاد



عند الشعور بالإجهاد والقلق، ترسل مجموعة من الإشارات العصبية والهرمونية إلى الغدة الكظرية لتقوم بإفراز هرموني الأدرينالين Adrenaline والكورتيزول Cortisol اللذين يحفزان الرغبة الزائدة في التهام الطعام، خاصة تلك التي تسبب السمنة، وبالتالي تراكم دهون البطن، فيبدو هذا الأخير مترهلاً.

ترهلات البطن الناتجة عن السمنة



الزيادة في الوزن تؤدي إلى انتشار الدهون في مختلف أنحاء الجسم، من بينها البطن، فتتراكم الدهون في هذه المنطقة وتسبب ترهلات البطن.

علاج ترهلات البطن



تتعدد الوسائل لعلاج ترهلات البطن، منها التي ترتكز على المستحضرات أو الوسائل التجميلية أو الجراحة، هذا إضافة إلى بعض التمارين الرياضية، كما يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية....

• الكريمات

تلعب بعض الأنواع من الكريمات على شد ترهلات البطن لاحتوائها على مكونات من شأنها أن تعيد للجلد مرونته، ما يساعد على علاج ترهلات البطن.

• تقشير البشرة

يساعد في التخلص من الجلد الميت، تنظيف المسام وإعادة المرونة إلى الجلد، لذا ينصح بتقشير بشرة منطقة البطن مرتين في الأسبوع.

• التدليك

يحفز الدورة الدموية ويعيد للجلد مرونته، ما يساهم في شد ترهلات البطن.

• النظام الغذائي

لشد ترهلات البطن، من الضروري التنبه إلى نوعية الأطعمة، إذ ينصح بتلك التي تعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، وبالمأكولات الغنية بالبروتين، مثل السمك، المكسرات وغيرها.

• الماء

يجب الإكثار من تناول المياه، لأنها تحافظ على رطوبة ومرونة الجلد، ما يمنع ترهلات الجلد، من بينها منطقة البطن.

• التقنيات التجميلية

الليزر: يساعد على شد الجلد المترهل في منطقة البطن، غير أن نتائجه تساغرق وقتاً طويلاً.

Smartlipo: تقنية ترتكز على إنبعاث موجات الراديو لتحفيز ألياف الكولاجين، الإيلاستين والخلايا الليفية لزيادة إنتاج الكولاجين، ما يحسن من مظهر الجلد المترهل في البطن.

• الجراحة

عادة ما يتم اللجوء إلى الجراحة لشد ترهلات البطن بعد فقدان الكثير من الوزن.

• التمارين الرياضية

للتخلص من ترهلات البطن يتوجب ممارسة بعض التمارين الرياضية، من بينها:

تمرين رفع الساق أو Leg Raise



• يتم الاستلقاء على الأرض بشكل مستقيم.

• ترفع الساقان إلى الأعلى ليصبح الجسم على هيئة 90 درجة.

• تخفض الساقان ببطء، ثم ترفعان ثانية، وهكذا...

• تكرر الخطوة نفسها 20 مرة لمدة 30 أو 40 ثانية.

تمرين البلانك الجانبي أو Side Plank



• يتم الاستلقاء على الجانب الأيمن، ثم تمدد الساقان مع الحفاظ على تقاربهما.

• يوضع الكوع تحت الكتف مباشرة، مع التأكد من أن تكون وضعية الرأس مستقيمة مع العمود الفقري.

• تشد عضلات البطن للداخل، ثم ترفع الركبتان والورك للأعلى.

• يتم الإبقاء على هذه الوضعية لمدة 20 ثانية.

• تكرر الخطوات نفسها على الجانب الأيسر.



يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية، لكن لا بد من التنويه إلى أن نتائجها تستغرق بعضاً من الوقت للحصول على نتائج مرضية، لذا تستدعي المواظبة والتحلي بالصبر. من بينها:

العسل وزيت اللوز لشد ترهلات البطن



• تمزج ملعقتان من العسل مع ملعقة من زيت اللوز وصفار بيضة.

• يوزع الخليط على منطقة البطن، ثم تلف بالـ Cling Film.

• يترك لمدة ساعة، خلالها يمكن إنجاز العديد من المهام المنزلية المترتبة على عاتق السيدة.

• بعد ذلك، يتم الاستحمام بالماء الدافىء.

القرفة والكركم لشد ترهلات البطن



• تمزج ملعقة من مسحوق القرفة مع ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من الملح.

• تدلك منطقة البطن بالخليط لمدة 5 دقائق، ثم يتم الاستحمام بالمياه الفاترة.

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