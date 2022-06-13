شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل مشروب الزنجبيل أفضل جرعة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرعات الزنجبيل عبارة عن مشروبات مصنوعة من كميات عالية التركيز من جذر الزنجبيل ، فهى تساعد في الوقاية من الأمراض وتقوية المناعة، يمكن أن يعزز الزنجبيل عملية التمثيل الغذائي لديك ، ويهدئ من اضطراب المعدة قبل الإفطار ، ويوقظ براعم التذوق لديك لجعل وجبتك الأولى في اليوم أكثر متعة، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول مشروب الزنجبيل ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

1. يهدئ مشاكل الجهاز الهضمي:

يسبب عسر الهضم المزمن الألم أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن بشكل منتظم، يمكن أن يكون سبب هذا الألم هو تأخير إفراغ المعدة، يمكن أن يساعد مشروب الزنجبيل في مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد الطعام على التحرك عبر الأمعاء دون تخمر أو انتفاخ أو التسبب في الألم، لأنه ثبت أن الزنجبيل يسرع من عملية الهضم ، فهو فعال في علاج عسر الهضم.

2. يساعد في إنقاص الوزن:

يمكن أن يساعدك الزنجبيل على إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة معدل الأيض ، مما يسمح لك بحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر، تساعد الزيوت الطيارة الموجودة في عصير الزنجبيل النقي على تليين الجهاز الهضمي، يزيد الزنجبيل من كمية الحمض في الجسم ، مما يحرق السعرات الحرارية والدهون ويسرع عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

3. يخفض نسبة السكر في الدم:

الزنجبيل هو مادة طبيعية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تساعد في مجموعة متنوعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري، الزنجبيل لديه القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

4. يقلل من آلام الدورة الشهرية:

بالنسبة لبعض النساء ، تعد آلام الدورة الشهرية (عسر الطمث) مشكلة كبيرة، قد يصاحب التشنجات المرتجفة الصداع وآلام الجسم والغثيان والإسهال وآلام أسفل الظهر، إذا كنت قد جربت مجموعة متنوعة من الاختراقات لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية ولكنك لم تجد الحل الأمثل بعد ، فجرّب لقطات الزنجبيل خلال دورتك الشهرية، يساعد في فترات التهيج الأخرى وكذلك تقلصات الدورة الشهرية.

5. يحسن الأداء المعرفي:

لقد ثبت أن الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي يسرّعان من الشيخوخة والمشاكل الإدراكية، يحتوي الزنجبيل على عدد من الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تفيد عقلك، الزنجبيل ، على سبيل المثال ، يرفع مستويات السيروتونين والدوبامين، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب.