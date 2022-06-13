بعدما صدم محبيه بالكشف عنه.. ما هو مرض جاستن بيبر النادر؟

بيروت - نادين محمد - مرض جاستن بيبر هو ما بات في الايام الاخيرة يشغل محبيه والباحثين عن اخبار المشاهير. فالمغني الكندي العالمي الشاب كشف منذ ايام في فيديو نشره على حسابه على انستقرام انه يعاني من متلازمة نادرة يطلق عليها الخبراء تسمية متلازمة رامزي هانت. واوضح بيبر، 28 عاماً، ان السبب هو اصابته بعدوى فيروسية في الاذن، الامر الذي ادى الى معاناته من شلل جزئي في الوجه. واظهر انه لا يمكنه تحريك جفن احدى عينيه واحد طرفي انفه. وعبر الكثير من معجبيه اثر هذا عن حزنهم وصدمتهم وعن تعاطفهم معه متسائلين عن حقيقة هذا المرض وشاهد المقطع أكثر من 50 مليون متابع في مدة قصيرة.

ما هي متلازمة رامزي هانت؟



بعدما شغل مرض جاستن بيبر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بات الكثيرون يشعرون بالفضول من اجل معرفة حقيقة هذه الحالة.

- بحسب تقرير لموقع صحيفة لو باريزيان الفرنسي، فإنه تم تشخيص متلازمة رامزي هانت للمرة الاولى في العام 1907. ولفت الى انها مرض معد نادر يصيب الاذنين ويؤدي الى شلل نصفي في اعصاب الوجه. وهو ما يمكن ان يترافق في بعض الحالات مع تلف في العصب القحفي.

- يعاني المرضى في هذه الحالة من طفح جلدي حويصلي يسبب الالم في الجزء الداخلي من احدى الاذنين.

- يترافق هذا مع شلل جزئي في الجهة نفسها من الوجه.

- من الممكن ان تؤدي هذه المتلازمة الى فقدان السمع، طنين الاذن، الدوار، التقيؤ فضلاً عن الرأرأة او التحريك المستمر اللاارادي لإحدى العينين او لكليهما.

- ومن الممكن ان يحدث هذا في اي سن. وهو ينتج عن عدوى جدري الماء. فبعد الشفاء من هذا المرض يبقى الفيروس في بعض الاحيان نائماً في الاعصاب الى ان تؤدي بعض الاسباب الى تنشيط حركته مجدداً. ولم يحدد الاطباء حتى الآن هذه الاسباب بوضوح، الا انهم يؤكدون ان هذا يمكن ان يحدث بعد المعاناة من التوتر الشديد، او من نقص في بعض الفيتامينات او من النقص المناعي.

- غالباً ما يكون الشلل مؤقتاً الا انه قد يصبح في بعض الحالات دائماً.

علاج متلازمة رامزي هانت



من الضروري، في حال ظهور اعراض متلازمة رامزي هانت، اللجوء الى العلاج الطبي الفوري. ويصف الطبيب في هذه الحالة ادوية مضادة للفيروسات تمنع انتشار الفيروس في الجسم. كما انه قد يطلب تناول ادوية اخرى تساعد على تسكين الالم. ويمكن ان يوصي بالخضوع لجلسات لتصحيح النطق.

وبعدما اصبح مرض جاستن بيبر تراند على المواقع وفيما تساءل الكثيرون عن مصيره على المستوى الفني، اكد الاخير انه قام بإلغاء حفلاته التي كان من المقرر اقامتها في اوقات لاحقة. وقال ان الامر جدي للغاية الا انه طمأن محبيه الى ان العلاج ممكن.

ولم يكشف تفاصيل العلاج الذي يتلقاه واكتفى بالاشارة الى انه يمارس بعض تمارين الوجه. وعبر عن تفاؤله بالقول ان حاله ستصبح افضل وان وجهه سيعود الى طبيعته وان كان لا يعلم المدة التي قد يستغرقها ذلك.



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