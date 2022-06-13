شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء فى الصيف هتأثر على صحة طفلك.. ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف تحتار الأمهات في الطريقة الصحيحة للتعامل مع طفلها سواء في الأكلات المناسبة له ونوعية الملابس التي يرتديها ومواعيد خروجه من المنزل وغيرها، لذلك قد تقع الأمهات في أخطاء عديدة تؤثر على صحة طفلهم، لذلك يقدم موقع apollopharmacy بعض الأشياء التي يجب أن تبتعدى عنها في فصل الصيف لتحمى طفلك من المشاكل وهى:

أخطاء في الصيف هتأثر على صحة طفلك

-لا تجعل أطفالك يرتدون الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والشيفون وما إلى ذلك ، واختار الأقمشة الصديقة للجلد مثل القطن الخالص التي لا تحبس الحرارة في جسمك.

-لا تفوت الاستحمام لأطفالك، النظافة أمر بالغ الأهمية في الصيف لتجنب الالتهابات البكتيرية وردود الفعل الجلدية.

-لا تنسى الشعر، يمكن لأطفالك أن يتعرقوا بشكل مفرط من فروة رأسهم ورؤوسهم ، ويمكن أن يصبح هذا أرضًا خصبة للعدوى البكتيرية وتهيج فروة الرأس استخدمي شامبو أطفال رغوي لطيف ، مصنوع من منتجات طبيعية ، حتى تظل فروة رأس طفلك وشعره نظيفين وخاليين من الجراثيم والبكتيريا.

-لا تفوتي ترطيب بشرة طفلك ستجعل حرارة الصيف بشرة طفلك جافة وباهتة وسيساعد مرطب الأطفال الجيد أو بلسم الأطفال على تلطيف البشرة الجافة وتجديدها بالرطوبة التي تشتد الحاجة إليها.

-لا تستخدم بودرة التلك لامتصاص العرق ؛ بدلاً من ذلك ، اختاري بودرة أطفال طبيعية خالية من التلك تساعد في الحفاظ على الانتعاش والجفاف في حرارة الصيف .

-لا تنس أن تحافظ على رطوبة أطفالك جيدًا، تأكد من أنهم يشربون كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى مثل ماء جوز الهند والليمون والعصائر الطازجة. غالبًا ما يكون منحهم زجاجة أو نقية جذابة حافزًا كبيرًا للأطفال للاستمتاع بمشروباتهم!

-لا تأخذ أطفالك للخارج خلال ساعات الذروة من الحرارة ، عندما تكون درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس في أعلى مستوياتها. ابق بالداخل وحاول الحفاظ على منزلك جيد التهوية وبارد.

-لا تهملى واقي الشمس، الواقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس جيد هو منتج للعناية بالبشرة لا يمكن الاستغناء عنه لك ولأطفالك.

-مثلما نغذي أجسام أطفالنا بوعي بالطعام الجيد والمشروبات الجيدة ، يجب علينا أيضًا تغذية بشرتهم الجميلة والرقيقة بمنتجات جيدة مصنوعة من مكونات طبيعية.