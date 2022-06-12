شكرا لقرائتكم خبر عن هل عصير قصب السكر له فوائد صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة الأخرى على مذاقها من السكريات المضافة بدأت العديد من العلامات التجارية في الإعلان عن السكريات "الطبيعية" في منتجاتها لكن السكريات الطبيعية المزعومة ليست أكثر صحة من سكر المائدة، حسبما نشر موقع webmd ‌

ومع ذلك، يعتقد أن عصير قصب السكر ، سواء كان بمفرده أو في عصائر الفاكهة، والمشروبات المختلطة ، وغيرها من المشروبات ، له فوائد صحية. قد يقول بعض الناس في بعض البلدان الاستوائية أنها مغذية. لكن كيف يمكن لمشروب مليء بالسكر أن يكون صحيًا؟

ما هي مشروبات قصب السكر؟

كيف يتم صنع عصير قصب السكر ينشأ السكر من عشب يسمى قصب السكر. يتم حصاد سيقان القصب ، وهرسها معًا ، وعصرها ، وتنقيتها ، وتبريدها ، وتقسيمها إلى سكر مائدة.

يأتي عصير قصب السكر من منتصف عملية إنتاج السكر. بمجرد عصر قصب السكر وتصفيته ، يبرد ليصبح قوامه شراب. في هذه المرحلة ، يمكنك تسميتها عصير قصب السكر. تحتوي مشروبات قصب السكر على عصير قصب السكر والماء كأساس لها. أضف بعض النكهات ، مثل الزنجبيل أو الجير ، وستحصل على مشروب لذيذ!

كيف يمكن لعصير قصب السكر أن يحسن صحتك

عبر الزمن وحول العالم ، اعتقد الناس أن عصير قصب السكر مفيد لهم تقليديًا، غالبًا ما يعتقد سكان المجتمعات الريفية أن عصير قصب السكر:

-يعزز التبول الصحي وصحة الكلى

-يمكن استخدامه كملين

-يقلل الالتهاب

-يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة

-يعمل كمطهر

-يحمي من اليرقان عن طريق مساعدة الكبد

-جيد كمنشط طبي شامل

-مضاد للالتهابات (يقلل من التورم والاحمرار والألم)

-مسكن (يخفف الآلام)

-خافض لنسبة السكر في الدم (يخفض مستويات السكر في الدم)

-مدر للبول (يحسن التبول)

وقائي للكبد (يحمي الكبد )

إيجابيات وسلبيات مشروبات قصب السكر

أثبت عصير قصب السكر أنه مصدر فعال للعناصر الغذائية. ومع ذلك ، ليست كل مشروبات قصب السكر متشابهة. لهذا السبب من المهم قراءة ملصقات التغذية الخاصة بهم .

تحتوي بعض مشروبات قصب السكر على قائمة بسيطة من المكونات: عصير قصب السكر والماء والنكهات الطبيعية. لن تحتوي مشروبات قصب السكر الأخرى التي يمكنك شراؤها من متجر البقالة على عصير قصب السكر فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مواد حافظة ونكهات مضافة وسكر مضاف. ‌

عندما تتاجر مشروبات قصب السكر بعصير قصب السكر الطبيعي مقابل السكريات المضافة ، فإنها تزيل أيضًا العناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية ، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. سيكون عصير قصب السكر في حالة طبيعية أكثر صحة من البدائل السكرية ، لذا اقرأ المكونات بعناية. ‌