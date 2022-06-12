شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات مهمة لمرضى الأنيميا.. أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث فقر الدم عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة نتيجة لذلك ، يصبح الدم غير قادر على حمل كمية كافية من الأكسجين، و يمكن أن يكون فقر الدم مؤقتًا أو طويل الأمد ويمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.

وحسب ما ذكره موقع pharmeasy فأن التعب هو أحد أكثر أعراض فقر الدم يصاحبه بعض الاعراض منها " الضعف ، عدم انتظام ضربات القلبالدوخة أو الدواربرودة اليدين والقدمين ،جلد شاحب أو مصفر، ضيق في التنفس،ألم الصدر،الصداع".

وهناك بعض الأطعمة المهمة التي ينصح بتناولها لمن يعانى من فقر الدم وهى: 1:الخضروات الورقية

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ هي مصدر كبير للحديد وتحتوى على فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى، و يعتبر السلق والكرنب مصدرًا جيدًا لفيتامين سي والحديد.

2: المكسرات

المكسرات والبذور من أكثر الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم.

3: اللحوم والأسماك

اللحوم والأسماك تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، و تعتبر اللحوم البيضاء الخالية من الدهون مثل الدجاج مصدرًا رائعًا للبروتين وتساعد على علاج فقر الدم.

4: البيض

يعرف البيض بالبروتينات ، ولكنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الحديد.

5: العدس

من المفترض أن يكون العدس غذاءً ممتازًا لمرضى فقر الدم، و يحتوي نصف كوب من العدس على حوالي 3.3 ملليجرام من الحديد ، وهو ما يمثل حوالي 20٪ مما يحتاجه جسمك طوال اليوم، و تعمل الفاصوليا والبقول مع كل من النباتيين وآكلي اللحوم وتوفر كمية جيدة من الحديد.

6:الحبوب

تعتبر المعكرونة والحبوب المدعمة بالحديد خيارات جيدة للحصول على الحديد الذي تشتد الحاجة إليه ومع ذلك ، هناك خيارات طبيعية أيضًا جميعها غنية بالحديد ويمكن أن تساعد في رفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.