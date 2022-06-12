شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشرب الماء بشكل صحيح في الصيف وتتجنب الجفاف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة يتزايد خطر جفاف الجسم في موسم الصيف مما يزيد من مضاعفات الجفاف على الجسم، وقالت الدكتورة ماريا كوليشوفا، عالمة الكيمياء الحيوية في روسيا، أن خطر جفاف الجسم يزداد في موسم الصيف، وهو محفوف بعدد من المضاعفات الخطيرة للحياة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة "إزفيستيا" الروسية عواقب جفاف الجسم ونظام شرب الماء الصحيح في فصل الصيف.

وأوضحت الدكتورة ماريا كوليشوفا، أن فقدان 20-22% من سوائل الجسم أمر خطير وبالغ الأهمية، وبما أن الجسم يفقد السوائل في موسم الصيف عادة أكثر من بقية مواسم السنة، لذلك من الضروري اتباع نظام شرب الماء بشكل صحيح.

وأشارت إلى أنه عندما يفقد الجسم السوائل بمقدار 1 % من وزن الجسم، يختل النظام الحراري ويسبب العطش أي عندما يفقد الجسم نسبة أعلى من ذلك يشعر الشخص بعدم الراحة وجفاف في الفم وفقدان الشهية.

وتابعت" إذا فقد الجسم 4 %من السوائل، تنخفض قدرة العمل بنسبة 20-30%، وعندما يفقد أكثر من ذلك تظهر صعوبة في التركيز وصداع ونعاس، ويمكن أن يشكل فقدان 10 % من السوائل خطورة على الحياة."

وتنصح الخبيرة، بشرب كمية أكبر من الماء في الصيف. فإذا كان ​​المعدل الطبيعي للشخص الذي يزن 70 كجم هو 3 لترات في اليوم عند درجة الحرارة العادية، فإن احتياج الجسم إلى الماء في الطقس الحار يزداد إلى 4- 6 لترات في اليوم، بحسب الوزن.

ومن المهم اختيار المشروب المناسب لإرواء العطش والماء النقي هو أنسب المشروبات.

الشاي والقهوة والعصائر يمكن أن تكون ضمن السوائل التي يشربها الإنسان في اليوم ولكن عند شرب 6 لترات منها في اليوم سيدخل الجسم كميات من السكر والكافيين ، وهذه تشكل عبئا إضافيا على القلب والكلى لذلك من الأفضل شرب الماء النقي لتعويض نقص السوائل في الجسم.