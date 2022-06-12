شكرا لقرائتكم خبر عن «ألاميدا» و« ميدترونيك مصر» يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية للنهوض بمنظومة رعاية المرضى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بتجربة المرضى خلال رحلتهم العلاجية من خلال تطوير مجموعة من المجالات الرئيسية مثل تكنولوجيا الخدمات الطبية والخدمات الاستشارية

أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ميدترونيك مصر»، وهي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات والحلول الطبية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » والأستاذ ماجد القدومى رئيس أسواق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «ميدترونيك»، بحضور نيراج ميشرا الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، والأستاذ خضر مكاوى نائب الرئيس للقطاعات الاستراتيجية بشركة «ميدترونيك»، والأستاذة إيمان علي نائب رئيس لمنطقة أفريقيا بشركة «ميدترونيك»، وهوليا تينر نائب الرئيس لقطاع الأسواق الاستراتيجية بشركة «ميدترونيك».

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة لكلٍ من مجموعة «ألاميدا للرعاية الطبية » وشركة «ميدترونيك مصر» التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الطبية وتزويد المرضى بباقة من أفضل الخدمات الصحية فائقة الجودة في ، من خلال توظيف أحدث التقنيات الابتكارية في عالم الأجهزة الطبية المتطورة. وعلى هذه الخلفية، ستقوم مجموعة «ألاميدا» بموجب الشراكة الاستراتيجية بالاستفادة من محفظة شركة «ميدترونيك» التي تضم باقة من أحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك المنتجات المتميزة التي أطلقتها «ميدترونيك» مؤخرًا. وبالإضافة إلى ذلك، ستثمر الاتفاقية عن توظيف مجموعة «ألاميدا» أحدث البرامج التكنولوجية التي طورتها «ميدترونيك» المتخصصة في تحسين الكفاءة التشغيلية والتوظيف الأمثل للموارد، بهدف إثراء الرحلة العلاجية للمرضى داخل مستشفيات المجموعة وتسهيلها.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية » عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع شركة «ميدترونيك» الرائدة في مجالات تكنولوجيا الخدمات والأنظمة الطبية. وأوضح أن القيمة البالغة لهذه الشراكة لا تقتصر فقط على تحقيق رؤية الطرفين الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وتقديم خدمات طبية فائقة الجودة، وإنما تمتد أيضًا إلى الوفاء بالتزام الطرفين بالمساهمة في تحسين صحة وجودة حياة المواطنين والعائلات في مختلف أنحاء البلاد.

جدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز قدرة مجموعة «ألاميدا» للوصول إلى هدفها المنشود المتمثل في التحوّل لمركز تميّز رائد في مجال جراحة المخ والأعصاب. وسوف يأتي ذلك من خلال توظيف المجموعة لأحدث التقنيات الطبية التي توفرها شركة «ميدترونيك» – مثل المنظومة التقنية S8 Stealth Station navigation system بمستشفيات السلام الدولي – حيث سيساهم ذلك في الارتقاء بكفاءة المجموعة لتقديم أفضل خدمات جراحة المخ والأعصاب، وتوفير أحدث الطرق العلاجية لحالات إصابات الرأس والأنف والأذن والحنجرة والعمود الفقري.

من جانبه، أوضح ماجد قدومي رئيس شركة «ميدترونيك» بأسواق وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «ميدترونيك»، أن الشركة تحظى بسجل حافل من المساهمات الناجحة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالسوق المصري، بما يعكس مكانتها الرائدة باعتبارها الشريك الاستراتيجي المفضل في مجال الحلول التكنولوجية الطبية المتطورة لكبرى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بمختلف أسواق العالم. وأكد قدومي أن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «ألاميدا» بمثابة شهادة قوية للخطوات الجريئة المشهودة في مصر وجميع أسواق المنطقة من أجل تعزيز منظومة الرعاية الطبية وتقديم أفضل تجربة للمرضى عبر تبني أفضل الحلول التكنولوجية الطبية.

وانطلاقًا من مساعيهما لتحسين جودة الرعاية الصحية بالسوق المصري، سيمضي الطرفان قدمًا نحو إحداث طفرة في أنشطة محفظة مجموعة «ألاميدا» التي تضم أربعة مستشفيات هي مستشفى السلام الدولي بفرعيها في المعادي والقاهرة الجديدة، ومستشفى دار الفؤاد بفرعيها في مدينة نصر والسادس من أكتوبر.

كما ستساهم الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ميدترونيك»، في تعزيز قدرة مجموعة «ألاميدا للرعاية الطبية» على مواصلة تعظيم القيمة والمردود الإيجابي لأنشطتها يومًا تلو الآخر، من خلال تزويد مستشفياتها بمجموعة جديدة من الأجهزة الطبية المتطورة، وأحدث البرامج التكنولوجية المتخصصة في كفاءة إدارة العمليات.

من جانب آخر، سيجذب توسع مجموعة «ألاميدا للرعاية الطبية» بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية أبرز الأطباء وخبراء الرعاية الصحية على مستوى المنطقة وخارجها، وبالتالي تحوّل مصر إلى مركز محوري لتقديم خدمات رعاية صحية فائقة الجودة تضاهي أرقى المستويات العالمية.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

مجموعة «ألاميدا» هي شركة مصرية رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة تحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا شبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.