شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص ألم الغدة الكظرية المبكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مصابًا بألم سابق لأوانه، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به، على الرغم من عدم وجود اختبارات يمكن أن تشير إلى نتائج إيجابية للاصابة بالم الغدة الكظرية المبكر، فقد يرغب الطبيب في مراقبة تقدم طفلك من خلال رؤيتها بشكل أكثر انتظامًا، قد يخضع طفلك أيضًا لإجراءات تشخيصية معينة، بما في ذلك:

-مراقبة النمو للتأكد من أنها تنمو بمعدل معقول

-القيام بعمل تحليل الدم للتحقق من مستويات الهرمون

-أخذ صورة بالأشعة السينية لليد لقياس عمر العظام، وهي علامة على سن البلوغ المبكر

إذا كان العرض الوحيد لطفلك هو ظهور شعر العانة في وقت مبكر ، فمن المحتمل ألا يرى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حاجة لإجراء اختبارات مكثفة. من المحتمل أن يكون طفلك يعاني من ألم سابق لأوانه ولا يتعرض لخطر التعرض لمضاعفات، حسب ما نشر موقع webmd

من ناحية أخرى ، إذا كان طفلك يعاني أيضًا من نمو وتطور سريع في ثدييه أو أعضائه التناسلية ، فقد يكون هناك سبب لاستكشاف إمكانية حدوث حالة أخرى.

علاج ألم الغدة الكظرية المبكر

لا يوجد علاج للكظر المبكر. هناك أدوية تعمل على إبطاء سن البلوغ المبكر ، ولكن ليس لها أي تأثير على الغدة الكظرية المبكرة.

بدلاً من محاولة علاج أعراض الحالة ، قد ترغب في التركيز على صحة طفلك العاطفية . يتغير أجسادهم في وقت أقرب من أجساد أقرانهم ، وهذا يمكن أن يسبب مشاعر خجل. تأكد من أن طفلك يعرف أن التغييرات التي تحدث في جسمه طبيعية تمامًا على الرغم من أن الأطفال الآخرين قد لا يمرون بها في الوقت الحالي. إذا سخر من أقرانهم ، فابحث عن طرق لتعزيز احترامهم لذاتهم ومساعدتهم على التكيف.

زيارة الطبيب لعلاج ألم الغدة الكظرية المبكر

بينما تستعد لزيارة مقدم الرعاية الصحية مع طفلك، اجمع المعلومات التي يمكن أن تساعده في تشخيص طفلك بشكل صحيح ، بما في ذلك:

-مخططات نمو طفلك

-أثناء الموعد ، سيجري مقدم الرعاية الصحية لطفلك فحصًا لمعرفة ما إذا كان قد بدأ سن البلوغ مع استخدام بعض الطرق الموضحة أعلاه. قد تحتاج إلى تحديد موعد للمتابعة بالإضافة إلى ذلك حتى يمكن مراقبة تغيرات سن البلوغ لطفلك.