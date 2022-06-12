شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل النمو العصبى تتضاعف عند الأطفال المعرضين لكورونا فى الرحم.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن أطفال النساء المصابات بفيروس كورونا أثناء الحمل قد يواجهون صعوبات في النمو خلال عامهم الأول، وأوضحت الدراسة أن مشاكل النمو العصبى تتضاعف لدى هؤلاء الأطفال، بحسب موقع "Health".

ووجد الباحثون أن النساء الحوامل المصابات بكورونا كن أكثر عرضة للولادة المبكرة والرضع الذين يعانون من مشاكل في النمو، وأوضحت الدراسة أن الخطر الأكبر كان في الثلث الثالث من الحمل.

قال كبير الباحثين الدكتور روي بيرليس، مدير مركز الصحة الكمية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية: "أنواع التشخيصات التي نراها هي تأخيرات في المعالم الحركية والكلامية، ولكن من المهم أن ندرك أن هذه غير محددة للغاية وقد يتم حلها بمرور الوقت".

وشدد بيرليس على أن هذه التشوهات كانت نادرة وأن معظم الأطفال كانوا طبيعيين من الناحية التطورية.

وأضاف بيرليس: "الغالبية العظمى من نسل الأمهات المصابات بكورونا، حتى لو ولدن قبل الأوان ، لم يكن لديهم هذه التشخيصات العصبية النمائية. كما لم يكن لديهم أي تشوهات أخرى.. من الممكن تمامًا أن تصبح هذه الاختلافات بين الأطفال المعرضين وغير المعرضين للخطر بمرور الوقت، لأن الدماغ النامي يكون مرنًا بشكل لا يصدق."

وتابع بيرليس إنه سيكون من المهم متابعة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو، لأن الاختلافات الأخرى قد تظهر مع تقدمهم في السن.

على الرغم من أنه من غير الواضح كيف يمكن لكورونا أن يسبب هذه المشاكل التنموية، فقد اقترحت دراسات أخرى أن أي شيء يسبب الالتهاب أثناء الحمل يمكن ربطه بالتغيرات في نمو الدماغ.

جمع بيرليس وفريقه بيانات حول ما يقرب من 7800 ولادة في ستة مستشفيات في ولاية ماساتشوستس بين مارس وسبتمبر من عام 2020 وإجمالاً ، ثبتت إصابة 222 من الأمهات بفيروس كورونا.. من بين هؤلاء النساء ، كان لدى 14٪ ولادة مبكرة ، مقارنة بحوالي 9٪ من النساء غير المصابات.

ووجد الباحثون أن 6٪ من الأطفال المولودين لأمهات مصابات يعانون من مشكلة في النمو خلال السنة الأولى من حياتهم ، مقارنة بـ 3٪ من أولئك الذين لم تكن أمهاتهم مصابات.

وشملت المشاكل الأكثر شيوعًا الوظيفة الحركية وصعوبات النطق واللغة.