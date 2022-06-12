شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس الحصان الحزين يظهر فى أوروبا.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء من احتمال انتشار مرض "نادر جدا" يكون قاتلا في العادة ويمكن أن يسبب التهابا في الدماغ، وذلك بعد أن أصدرت السلطات الصحية في ألمانيا تحذيرًا، حيث تم اكتشاف حالة جديدة من مرض نادر جدًا يعرف باسم مرض بورنا ويُعرف أيضًا باسم مرض الحصان الحزين، بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس".

يأتي هذا المرض المميت من فيروس مرض بورنا (BDV) وهو متلازمة عصبية معدية تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، وأعلنت السلطات المحلية في ألمانيا إصابة شخص من منطقة مولدورف أم إن.

وعلى الرغم من أن هذا المرض قاتل للغاية ، إلا أنه نادر جدًا، ولم يُكتشف سابقًا إلا بعد بضع مرات من ظهوره في ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر.

في مقاطعة بافاريا، تم الإبلاغ عن حالتين أخريين من الفيروس الذي أصاب البشر خلال السنوات الثلاث الماضية.

يمكن أن يسبب BDV التهابًا في الدماغ بعد الإصابة، مما يؤدي إلى الوفاة في جميع الحالات تقريبًا، بينما يُعاني من نجوا من الفيروس من أضرار طويلة الأمد.

في المتوسط ​​، تبلغ ألمانيا عن إصابتين كل عام، على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن عدد الحالات غير المبلغ عنها في البلاد قد يصل إلى ست حالات سنويًا.

وفقًا لمكتب ولاية بافاريا للصحة وسلامة الغذاء (LGL) ، تم الإبلاغ عن سبع إصابات بمرض بورنا في جميع أنحاء ألمانيا في عام 2021 ، خمسة منها في بافاريا.

يمكن لفيروسات مرض بورنا، التي تأتي في متغيرات من النوع 1 والنوع 2 ، أن تؤثر على مجموعة كبيرة من الثدييات بخلاف البشر.

تم اكتشاف BDV-1 و BDV-2 سابقًا في الخيول والماشية والأغنام والكلاب والثعالب.

في عام 1995 ، تمكن الباحثون من عزل BDV-1 من القطط في السويد التي عانت من "مرض مذهل" ، وبعد ذلك تم اكتشاف المرض أيضًا في القطط في اليابان والمملكة المتحدة.

قد ينتهي الأمر بالمرضى المصابين بمرض بورنا بالتهاب السحايا، وهو عدوى تصيب الأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والحبل الشوكي.



