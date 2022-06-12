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شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الضغط العالى.. تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر
دور الغذاء وصحتك
وجدت مراجعة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن ثلاثة جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا ، سواء تم تناولها من خلال الطعام أو المكملات ، قد تكون في الواقع الرقم السحري لخفض ضغط الدم .
كانت هذه المراجعة حول أوميجا 3 وضغط الدم واسعة النطاق ، حيث غطت أكثر من 71 دراسة من الأعوام 1987-2020 ، بما في ذلك 5000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 22 و 86 عامًا، اعتمادًا على الدراسة الفردية ، يعاني بعض المشاركين بالفعل من مشاكل ضغط الدم أو الكوليسترول.
تم استخلاص استنتاجين رئيسيين يمكن أن يوفروا الكثير من المساعدة المهمة في مساعدة الأشخاص على خفض مستويات ضغط الدم لديهم والتحكم فيها، وفقًا لـ Science Daily ، كان أحد الاستنتاجات الرئيسية المستخلصة هو أن البالغين الذين تناولوا جرامين أو ثلاثة جرامات من أوميجا 3 يوميًا مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم مستويات منخفضة من مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.