شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الضغط العالى.. تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم شائع بين العديد من الأشخاص، وإذا ترك دون علاج ، فإنه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة مثل السكتة الدماغية أو أمراض القلب، هذا لأن ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت يمكن أن ينتهي به الأمر إلى وضع الكثير من القوة على جدران الشرايين، في حين أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ضغط الدم الصحي أو غير الصحي ، فإن نظامك الغذائي وخياراتك الغذائية اليومية تلعب دورًا مهمًا، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



دور الغذاء وصحتك من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها للمساعدة في خفض ضغط الدم والعناية بصحة قلبك بشكل عام ، وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات كانت قادرة على تأكيد خصائص أوميجا 3 لخفض ضغط الدم ، إلا أنه لم يتم تأكيد الكثير حول كمية أوميجا 3 اللازمة على أساس يومي حتى تدخل هذه الصفات حيز التنفيذ ، حتى الآن.دور الغذاء وصحتك وجدت مراجعة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن ثلاثة جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا ، سواء تم تناولها من خلال الطعام أو المكملات ، قد تكون في الواقع الرقم السحري لخفض ضغط الدم .

كانت هذه المراجعة حول أوميجا 3 وضغط الدم واسعة النطاق ، حيث غطت أكثر من 71 دراسة من الأعوام 1987-2020 ، بما في ذلك 5000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 22 و 86 عامًا، اعتمادًا على الدراسة الفردية ، يعاني بعض المشاركين بالفعل من مشاكل ضغط الدم أو الكوليسترول.

تم استخلاص استنتاجين رئيسيين يمكن أن يوفروا الكثير من المساعدة المهمة في مساعدة الأشخاص على خفض مستويات ضغط الدم لديهم والتحكم فيها، وفقًا لـ Science Daily ، كان أحد الاستنتاجات الرئيسية المستخلصة هو أن البالغين الذين تناولوا جرامين أو ثلاثة جرامات من أوميجا 3 يوميًا مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم مستويات منخفضة من مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.