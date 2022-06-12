شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من اضطراب الأكل بنهم؟ إليك 6 نصائح للسيطرة على الشراهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل بنهم هو اضطراب، حيث يستهلك الناس كمية كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة، فيشعرون بأنهم مجبرون على الاستمرار حتى عندما لا يكونون جائعين، ويمكنهم تناول الكثير من الطعام وبسرعة كبيرة، بالإضافة إلى تناول كميات هائلة من الطعام لدرجة الانزعاج، ويتميز الاضطراب أيضًا بإحساس بفقدان السيطرة أثناء تناول الطعام، فضلاً عن الشعور الذنب، وفى السطور القادمة سنقدم بعض النصائح للسيطرة على شراهة الأكل، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

شاركت خبيرة التغذية الهندية، أنجالي موكرجي بعض النصائح للتوقف عن الأكل بنهم بشكل كامل.

1-تجنب الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة مثل الشوكولاتة والكعك والمعجنات في المنزل، إذا شعرت بالحاجة إلى الإفراط في تناول الطعام ، تناول 5-8 حبات من اللوز و5-8 حبات من الزبيب، سيؤدي البروتين الموجود في اللوز والمذاق الحلو للزبيب إلى إزالة الرغبة في الإفراط في تناول الطعام.

2-تناول الحبوب الكاملة والبقول مع وجباتك، إنها تضيف الألياف والكربوهيدرات المعقدة إلى وجباتك وتمنعك من الأكل بنهم.

3-لا تفوت التمارين، طالما أنك تمارس الرياضة ، فإن تناول نوعين من الأطعمة الشهية لن يزيد وزنك، بعد فترة وجيزة من الشراهة ، استعد للسيطرة مرة أخرى.

4-لا تفوت وجبة الإفطار، تناول وجبة غداء معتدلة، تناول عشاءًا خفيفًا قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

5- إذا كنت قد أكلت شيئًا خاطئًا في وجبة واحدة ، فاستبدل وجبتك التالية بالفواكه فقط مثل التفاح والبرتقال والرمان والجوافة والكمثرى والليمون الحلو لتعويض الطعام الزائد.

6-تذكر أن الطريقة الوحيدة لزيادة كتلة العضلات وبالتالي معدل التمثيل الغذائي الخاص بك هي عن طريق ممارسة الرياضة، لا تتخلى عن ممارسة الرياضة حتى تصل إلى وزنك المستهدف.