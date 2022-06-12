شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج لمعرفته عن أعراض جلطات الدم فى القلب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلطات الدم كما يوحى الاسم هي جلطات دموية قد تتكون داخل الأوردة أو الشرايين، على الرغم من أنه قد يُنظر إليها على أنها تهديد، إلا أن الجلطات الدموية التي تتكون على الجروح والإصابات مهمة جدًا لدعم عملية التئام الجسم ومع ذلك، قد تكون هذه الجلطات أكثر إثارة للقلق إذا تشكلت داخل القلب.

تسمى الجلطات الدموية المتكونة داخل القلب بالخثار التاجي، يحتاج القلب، باعتباره العضو الأساسي المسئول عن ضخ الدم، إلى العمل بشكل طبيعي من أجل الحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى تكون جلطات دموية في القلب، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هى الأسباب الأكثر شيوعًا وراء الإصابة بتجلط الشريان التاجي؟ الحمليعتبر الحمل من أكثر أسباب تجلط الدم شيوعًا، يمكن أن يساهم الحمل ككل مع التغيرات في المستويات الهرمونية في تكوين جلطات الدم في الجسم ، بما في ذلك القلب.

الشيخوخة

مع تقدمنا في العمر، تتضاءل قدرة أجسامنا على العمل بشكل صحيح، قد تحدث جلطات الدم كعلامة على الشيخوخة والتآكل التدريجي في الجسم.

زيادة الوزن أو السمنة

تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى إجهاد الجسم من خلال وضع وزن الوصول على أعضائنا الداخلية وما إلى ذلك، قد تؤدي الدهون داخل الجسم إلى تقييد تدفق الدم الطبيعي مما يتسبب في حدوث جلطات دموية في الجسم بالإضافة إلى تجلط الدم في الشريان التاجي، قد تسبب السمنة حتى أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

الأمراض المزمنة

يمكن أن تؤثر الأمراض المزمنة الأخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى على تطور الجلطات الدموية وتعززها، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة والأمراض المرتبطة بالأمعاء وما إلى ذلك هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بتجلط الشريان التاجي.

ما هى الأعراض؟

ألم شديد أو ألم حاد في الصدر أو ألم في الذراعين

التعرق المفرط وضيق في التنفس

كيف يمكن الوقاية؟

الإقلاع عن التدخين

يتسبب التدخين في أضرار لا رجعة فيها لأجزاء عديدة من أجسامنا، لتجنب الإصابة بجلطات الدم أو الأمراض المزمنة الأخرى التي قد تسبب جلطات الدم ، يُنصح بالامتناع عن التدخين تمامًا.

اتخذ تدابير وقائية ضد الاضطرابات الأخرى

اتخذ الإجراءات التصحيحية لتجنب الأمراض المزمنة الأخرى التي قد تتسبب لاحقًا في حدوث جلطات دموية في القلب، يمكن أن تؤدي الاضطرابات مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وما إلى ذلك إلى تخثر الأوردة و الشرايين في القلب.



النظام الغذائى الصحىسبب كبير وراء تكون الجلطات الدموية بشكل عام هو اتباع نظام غذائي غير صحي، يمكن أن تزيد الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت من خطر تكوين جلطات دموية في الجسم، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم غير الضرورية، يساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على صحة قلبك والعوامل الأخرى المرتبطة بالدم. فحص وعلاج الخلل الهرمونيالاختلالات الهرمونية هي سبب آخر لتطور جلطات الدم في القلب وكذلك في أجزاء أخرى من الجسم، تأكد من ملاحظة العلامات الضرورية لاختلال التوازن الهرموني، في حالة اكتشاف خلل ما ، تعامل معه بالدواء أو العلاج المناسب.