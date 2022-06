حافظ على صحة دماغك.. إليك 6 أطعمة تعمل على تحسين وظائف المخ

القاهرة - سامية سيد -

التوت:

التوت مثل الفراولة هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، بعض مضادات الأكسدة هي حمض الكافيين والكاتشين والأنثوسيانين والكيرسيتين، يعزز التوت تواصلًا أفضل بين خلايا الدماغ، يساعد على تعزيز اللدونة ، مما يعزز تكوين روابط جديدة بين خلايا الدماغ ، وتحسين التعلم والذاكرة، يساعد في تجنب أو إبطاء الأمراض التنكسية العصبية والتدهور المعرفي مع تقدم الناس في السن.

البرتقال:

يوفر البرتقال الكثير من الفيتامينات C. في الواقع ، توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم ما يكفي من الفيتامينات التي يحتاجها المرء في اليوم، فيتامين C عنصر ضروري في منع شيخوخة الدماغ ، وبالتالي فإن تناول كمية وافرة من فيتامين C ضروري لصحة الدماغ، أظهرت دراسة أن المستويات المرتفعة من فيتامين سي في الدم مرتبطة بالتحسن في المهام التي تتضمن التركيز والذاكرة والانتباه وكفاءة اتخاذ القرار.

الطماطم:

الطماطم هي فاكهة أخرى مليئة بالعناصر الغذائية، فهى غنية بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة، تم العثور على الليكوبين لحماية الدماغ من تلف الخلايا، يمكن أن يتسبب تلف الخلايا هذا أيضًا في الإصابة بالخرف ، وخاصة مرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك ، هناك عنصر آخر يستخدم غالبًا لطهي الطماطم ، وهو زيت الزيتون ، الذي يعزز امتصاص العناصر الغذائية للطماطم في الجسم.