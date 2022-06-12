حافظ على صحة دماغك.. إليك 6 أطعمة تعمل على تحسين وظائف المخ

القاهرة - سامية سيد -

دماغنا هو آلية معقدة تتحكم في كل عمل في أجسامنا ، بما في ذلك الإدراك ، واللمس ، والذاكرة ، والعاطفة ، والتنسيق الحركي ، والبصر ، والتنفس ، ودرجة الحرارة ، والشهية ، وما إلى ذلك، يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي الذي يمتد منه ومن ثم ، فإن الأداء السليم للدماغ مهم للغاية للحفاظ على جميع وظائف الجسم، ومن الضروري تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة لتعزيز الأداء الصحي للدماغ، يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الجسم وتحسين قدرة الدماغ على أداء الوظائف، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". إليك أفضل الأطعمة لصحة دماغك: القهوة:

القهوة مصدر كبير للكافيين ومضادات الأكسدة، يساعد الكافيين على تعزيز الطاقة في الجسم، يمكن أن يكون الاندفاع المفاجئ للطاقة من القهوة مفيدًا في تحسين الحالة المزاجية أيضًا، كما أنه يشجع على إنتاج "هرمونات السعادة" مثل الدوبامين، علاوة على ذلك ، ثبت أن القهوة تزيد من يقظة العقل، إلى جانب ذلك ، فهو يحسن التركيز والتركيز في الدماغ.

الشوكولاته الداكنة:

الكاكاو ، متوفر بكثرة في الشوكولاتة الداكنة، توجد الفلافونويد ، وهي نوع من مضادات الأكسدة ، أيضًا في الشوكولاتة، الدماغ حساس للغاية للإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى ضعف الإدراك المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ، من المعروف أن مضادات الأكسدة تحارب هذه المؤكسدات وهي ضرورية لعمل الدماغ، وجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في المرونة العصبية ، وهو أمر مهم للتعلم ، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المتعلقة بالدماغ.

الكُركُم:

الكركم من التوابل المشهورة جدًا، إنه عنصر حاسم أثناء طهي الكاري ويوفر مجموعة متنوعة من الفوائد لصحة الدماغ، تم العثور على العنصر الأساسي في الكركم ، الكركمين ، ليخترق الحاجز الدموي الدماغي ، مما يسمح له بدخول الدماغ ومساعدة الخلايا بداخله، أثبت الكركم أيضًا أنه يحسن الذاكرة ، فهو يعزز نمو الخلايا في الجسم وله خصائص علاجية استثنائية.،كما يعتقد أنه يحسن الاكتئاب.