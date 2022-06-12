تعرف على أكثر 7 خضروات مغذية تحتاج لإضافتها إلى نظامك الغذائي

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول نظام غذائي غني بالخضروات أمرًا مهمًا للحفاظ على صحة الجسم، إن تناول الخضار بانتظام له فوائد صحية مختلفة مثل تحسين الهضم ، وتحسين صحة القلب ، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية ، وتوفير مضادات الأكسدة ، وتحسين الرؤية ، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان ، وما إلى ذلك.،بالإضافة إلى ذلك ، فإن أفضل طريقة لاستهلاك الخضار هي فهم العناصر الغذائية التي توفرها والمغذيات التي يحتاجها جسمك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv"أهم 7 خضروات مغذية تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي على الفور:الثوم:

يعتبر الثوم من الأطعمة الخارقة، إنه مليء بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية وله خصائص علاجية استثنائية، يفيد الثوم الأشخاص المصابين بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني عن طريق خفض نسبة الكوليسترول وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، يساعد الثوم أيضًا على تقليل دهون البطن.

السبانخ:

يعتبر السبانخ ، مثله مثل العديد من الخضروات ذات الأوراق الخضراء ، مصدرًا رائعًا لعدد من العناصر الغذائية، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد ، وبالتالي فهو إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الذين يعانون من انخفاض الهيموجلوبين، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين واللوتين، يعتقد أن هذين النوعين من مضادات الأكسدة يقللان من مخاطر الإصابة بالسرطان.