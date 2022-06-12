شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني طفلك من زيادة الوزن؟.. إليك 3 نصائح للوقاية من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة عند الأطفال والمراهقين مشكلة طبية كبيرة تؤثر عليهم، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، ويبدو أن الحالة قد ساءت أثناء وباء كورونا عندما اضطر الأطفال إلى البقاء في المنزل ومواصلة دراستهم عبر الإنترنت ، مما أدى إلى عدم النشاط، يعد تحسين عادات الطعام وممارسة الرياضة من أكثر الطرق فعالية لتقليل السمنة لدى الأطفال، كما يمكن علاجه والوقاية منه مما يساعد على حماية صحة الطفل الآن وفي المستقبل،وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

تشارك أخصائية التغذية أنجالي موكرجي ثلاث نصائح لمنع السمنة لدى الأطفال:

1 - زيادة أنشطتهم البدنية:

شجع أطفالك على ممارسة الرياضة التي تساعدهم على الانغماس أكثر في العمل البدني، دعهم يلعبون الألعاب الخارجية مثل كرة الريشة والتنس وركوب الدراجات ونط الحبل، حان الوقت لكي تفهم أنه من المهم أن يقوم الأطفال بمزيد من العمل البدني.

2 - اختيارالوجبات الخفيفة قليلة الدسم

نظرًا للأوقات المتغيرة ونوع نمط الحياة الذي نعيشه ، من السهل جدًا على الأطفال تناول الأطعمة المقلية والمعبأة التي يسهل الوصول إليها بسهولة لذلك ، كآباء ، يجب أن تعلم أطفالك اختيار وجبات خفيفة قليلة الدسم مثل الفواكه ، والأطعمة المشوية ، والبسكويت قليل الدسم والغني بالألياف المصنوع من القمح الكامل أو النخالة.

3- اجعلهم يشاركون في أنشطة ممتعة مثل الرقص

إذا كان أطفالك غير مهتمين بممارسة الألعاب ، فلا تقلق شجعهم على القيام ببعض الأنشطة الممتعة التي تجعلهم مشغولين. اجعلهم ينضمون إلى فصل الرقص إذا كانوا يحبون الفن أو أي رياضة.