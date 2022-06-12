شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاني طفلك من زيادة الوزن؟.. إليك 3 نصائح للوقاية من السمنة والان مع تفاصيل الخبر
تشارك أخصائية التغذية أنجالي موكرجي ثلاث نصائح لمنع السمنة لدى الأطفال:
1 - زيادة أنشطتهم البدنية:
شجع أطفالك على ممارسة الرياضة التي تساعدهم على الانغماس أكثر في العمل البدني، دعهم يلعبون الألعاب الخارجية مثل كرة الريشة والتنس وركوب الدراجات ونط الحبل، حان الوقت لكي تفهم أنه من المهم أن يقوم الأطفال بمزيد من العمل البدني.
2 - اختيارالوجبات الخفيفة قليلة الدسم
نظرًا للأوقات المتغيرة ونوع نمط الحياة الذي نعيشه ، من السهل جدًا على الأطفال تناول الأطعمة المقلية والمعبأة التي يسهل الوصول إليها بسهولة لذلك ، كآباء ، يجب أن تعلم أطفالك اختيار وجبات خفيفة قليلة الدسم مثل الفواكه ، والأطعمة المشوية ، والبسكويت قليل الدسم والغني بالألياف المصنوع من القمح الكامل أو النخالة.
3- اجعلهم يشاركون في أنشطة ممتعة مثل الرقص
إذا كان أطفالك غير مهتمين بممارسة الألعاب ، فلا تقلق شجعهم على القيام ببعض الأنشطة الممتعة التي تجعلهم مشغولين. اجعلهم ينضمون إلى فصل الرقص إذا كانوا يحبون الفن أو أي رياضة.