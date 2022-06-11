شكرا لقرائتكم خبر عن صحة العين: العادات غير الصحية التي يمكن أن تضر بصرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين هى من الأعضاء الحساسة التى تحتاج إلى الحماية والعناية مثلها مثل باقى أعضاء الجسم، يمكن أن يؤدي التهور إلى مضاعفات يمكن أن تستمر مدى الحياة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني حوالي 2.2 مليار شخص حول العالم كم تلف فى الرؤية، علاوة على ذلك، تقدر منظمة الصحة العالمية أنه كان من الممكن منع ما لا يقل عن مليار حالة من حالات ضعف البصر باتخاذ تدابير مناسبة وفي الوقت المناسب، لذلك ، من الضروري اتخاذ خطوات لضمان صحة العين وطول عمرها.