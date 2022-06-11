شكرا لقرائتكم خبر عن صحة العين: العادات غير الصحية التي يمكن أن تضر بصرك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العين هى من الأعضاء الحساسة التى تحتاج إلى الحماية والعناية مثلها مثل باقى أعضاء الجسم، يمكن أن يؤدي التهور إلى مضاعفات يمكن أن تستمر مدى الحياة.
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني حوالي 2.2 مليار شخص حول العالم كم تلف فى الرؤية، علاوة على ذلك، تقدر منظمة الصحة العالمية أنه كان من الممكن منع ما لا يقل عن مليار حالة من حالات ضعف البصر باتخاذ تدابير مناسبة وفي الوقت المناسب، لذلك ، من الضروري اتخاذ خطوات لضمان صحة العين وطول عمرها.عادات غير صحية للعيونوفقا لموقع "healthline" من العادات الخاطئة فرك العيون، التدخين، أو الشرب من العادات السيئة، سنتحدث عن بعض العادات الأخرى غير الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بعينيك ورؤيتك: عدم الحصول على النوم الكافىيساعد الحصول على كمية كافية من النوم فى تحسين الرؤية، وأيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العيون. عدم ممارسة الرياضةنعم، هذا صحيح، تمامًا مثل أي عضو آخر من أعضاء الجسم، تحتاج العيون إلى ممارسة الرياضة أيضًا، لذا تأكد من قضاء ما لا يقل عن 10-15 دقيقة كل يوم في تدريب عينيك. قلة شرب الماء شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمر ضروري لتعزيز صحة العين والرؤية. عدم الكشف الدورى عند الطبيب.عندما يتعلق الأمر بالصحة، يمكن للطبيب فقط اكتشاف المشكلة، إن وجدت، ولضمان صحة العيون وطول عمرها ، تأكد من مواكبة التطورات والكشف الدورى عند اخصائي العيون. عدم اخذ الاحتياطات في المواقف الخطرةلا تدع بصرك وصحة عينك تستسلم لتهورك، عندما تكون في مواقف خطرة مثل المنطقة المحيطة بالمواد الكيميائية، في مواقع البناء، في المناطق الملوثة، وما إلى ذلك، قم بارتداء واقيات العيون مثل معدات العين للحفاظ على سلامتها.