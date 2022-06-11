شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك ولا تتجاهل علامات كورونا التى تظهر على الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأعراض الشائعة التي تصيب مرضى فيروس كورونا مثل: الحمى والرشح والتهاب الحلق والسعال، لكن فى المقابل هناك أعراض أخرى غير شائعة وغالباً يتم تجاهلها، وقد كشفت العديد من الدراسات البحثية على تأثير كورونا على الأظافر وتوصلت إلى حقائق مفاجئة حول كيفية تأثير كورونا على أظافر الأصابع والقدم، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أعراض كورونا التي تظهر على الأظافر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".





كيف يؤثر فيروس كورونا على الأظافر؟كشفت الأبحاث أن ما يصل إلى 20٪ من مرضى كورونا لديهم مظاهر جلدية.

بعد الإصابة بعدوى كورونا أو حتى أثناء حدوثها ، تظهر تشوهات في الأظافر لدى العديد من الأفراد.

أكدت 61 دراسة بحثية وجود آفات تشبه تورم الأصابع على الأظافر بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ووجدت العديد من الدراسات الأخرى خطوطًا بيضاء للأظافر الأفقية والأظافر الغائرة التي تم تعريفها سريريًا على أنها خطوط بيضاء في مرضى كورونا.

علامات الإصابة بكورونا في الأظافر

ربطت الدراسات العلامات التالية لكورونا التي تظهر في الأظافر:

1. خطوط أفقية فوق أظافر اليدين والقدمين

2. خطوط بيضاء على جميع أظافر الأصابع

3. تلون برتقالي في نهاية فراش الأظافر

4. العصابات الحمراء والبنفسجية في فراش الظفر

5. حرقة وحكة في أصابع اليدين والقدمين والتي إذا استمرت لفترة طويلة تؤثر على المناطق المحيطة بفراش الظفر

6. وخز الإحساس في أصابع القدم

7. تقشير غير مفسر في أظافر الأصابع





ما هو أكثر الأعراض شيوعاً في الأظافر؟على الرغم من أن جميع الأعراض المذكورة أعلاه تظهر في مرضى كورونا ، إلا أن نمط نصف القمر الأحمر يظهر بشكل أكثر شيوعًا.

في هذا، يتشكل نمط نصف حلقة بلون أحمر أو أرجواني عند قاعدة فراش الظفر في الأشخاص المصابين بكورونا.

في حين أن الدراسات لا تزال غير واضحة بشأن حدوث ذلك، فإن تلف الأوعية الدموية أثناء الإصابة يمكن أن يكون سببًا وراء ذلك.

يمكن أن يكون التفسير الآخر هو أنه بسبب العدوى تتشكل جلطات دموية صغيرة على فراش الظفر مما يؤدي إلى تغير اللون.

نادرًا ما يُرى نمط نصف القمر الأحمر فى الأظافر لذلك بالنظر إلى ندرة هذه الحالة وانتشارها في كورونا ، يمكن اعتبارها علامة حصرية على كورونا.