رجيم يونيو الاسهل للبنات قبل مناسبات الصيف

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم يونيو من الحميات الاكثر سهولة للبنات اللواتي يقمن بالاستعدادات اللازمة من اجل حضور بعض مناسبات الصيف المميزة. ومن اجل تطبيقه من المهم اتباع بعض القواعد الاساسية التي تتضمن بعض التغييرات على مستوى نظام الحياة اليومي. ومن الضروري ايضاً التخلي عن بعض العادات السيئة وعن عدد من المأكولات الضارة.

برنامج حمية يونيو

من اجل تطبيق حمية شهر يونيو التي تساعد على الحصول على قوام مثالي وصحي قبل حضور المناسبات الصيفية، من الضروري تطبيق بعض القواعد تبعاً لـ3 مراحل.

المرحلة الاولى

- تستمر هذه المرحلة من الرجيم لمدة 14 يوماً.

- يجب خلالها الامتناع عن تناول البطاطا والارز والاطعمة التي تحتوي على النشويات والكربوهيدرات.

- يجب التخلي عن تناول الحليب كامل الدسم، اللحوم الخفيفة، المأكولات التي تحتوي على السكر المصنع، الزبدة، العسل وزيت جوز الهند، الفواكه الطازجة وعصيرها.

- من الافضل تجنب تناول الخضار التي تحتوي على النشاء مثل الجزر والذرة واليقطين والبطاطا الحلوة.

- كذلك يجب التخلي في هذه المرحلة من الرجيم عن البقوليات.

- من المهم تناول 3 وجبات رئيسية على ان تحتوي على البروتين. ويسمح في هذه الحالة باختيار الدجاج وثمار البحر الخالية من الدهون والبقوليات والخضار الغنية بالالياف ومنتجات الالبان خفيفة الدسم والافوكادو والمكسرات النيئة وغير المملحة.

- من الممكن تناول وجبتين خفيفتين صحيتين.

المرحلة الثانية

- تبدأ هذه المرحلة في اليوم 15 وتنتهي عند بلوغ الهدف النهائي.

- يمكن ان تضاف الى لائحة الطعام اصناف مثل الخبز الابيض والمعكرونة والفواكه والارز البني والخضار.

المرحلة الثالثة

- يمكن بدء هذه المرحلة بعد بلوغ الوزن المثالي على ان يتم بعدها اتباع نظام غذائي صحي.

- يجب الامتناع عن تناول عصير الفاكهة، منتجات الالبان كاملة الدسم، المأكولات التي تحتوي على الطحين الصناعي والسكر، الفواكه مثل الاناناس والبطيخ والتين البلح، فضلاً عن الزيت والزبدة والعسل والمشروبات المحلاة.

- من الضروري ان تتم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

برنامج رجيم يونيو للبنات

من اجل تطبيق رجيم يونيو للبنات بسهولة وبالطريقة الصحيحة، من الضروري اتباع القواعد المرتبطة بالمراحل الثلاثة. كما من المفيد تطبيق هذا البرنامج اليومي مع استبدال بعض المأكولات المسموح تناولها بأخرى مشابهة صحية.

الفطور

- كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، عجة بيض مع السبانخ واللحم المقدد.

الغداء

طبق من الخضار، طبق من الجمبري المطهو بطريقة صحية، كوب من الشاي الخالي من السكر.

العشاء

طبق من التونة الخالية من الزيت والدهون، طبق من سلطة الدجاج.

من الممكن تناول بعض انواع التحلية الخفيفة مثل التشيز كيك والكاسترد. كما من المهم، في اطار برنامج رجيم يونيو للبنات، تناول وجبات خفيفة في حال الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ويمكن ان تحتوي على المكسرات النيئة.

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