شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. نصائح لحماية طفلك من حمو النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص ظهور حمو النيل لدى الأطفال فى فصل الصيف، والسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة الرطوبة، وعند ظهوره يتسبب فى احمرار الجلد، والشعور بحكة شديدة، لذا يقدم ”الخليج 365” أهم وأبرز النصائح التى تساهم فى تقليل فرص إصابة الأطفال بحمو النيل، وذلك وفقا لموقع "kidshealth".

وأوضح التقرير أن الأطفال يصابون بحمو النيل فى فصل الصيف بسبب تعرض القنوات العراقية للانسداد، ويزداد الأمر سوءا عند تعرض الطفل لبذل مجهود كبير، أو ارتداء الكثير من الملابس، والجلوس فى أماكن غير جيدة التهوية.

وعن أعراض إصابة الطفل بحمو النيل، أشار التقرير، إلى أنها تكون مزعجة، حيث تظهر بثور حمراء على الجلد برؤس بيضاء، ويصاحبها احمرار والتهاب في الجلد الشديد، وحكة بالجلد.

وقدم التقرير أبرز وأهم طرق علاج حمو النيل لدي الأطفال، ومنها:

- عدم خروج الطفل من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

- ارتداء الملابس القطنية.

- تجنب أى عامل قد يتسبب فى تهيج الجلد.

- من أهم النصائح التى تقلل حدة حمو النيل وضع كمادات باردة فى مكان الإصابة.

وحذر التقرير من ظهور بعض الأعراض التي تطلب ذهاب الطفل للطبيب، ومنها الحمى، والقشعريرة، وألم شديد فى الجسم، بثور بها صديد.