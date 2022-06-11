بيروت - نادين محمد - هل الشوفان مسموح في اللوكارب، تطرح الكثيرات هذا السؤال. فمن المعروف ان هذا النوع من البذور يحتوي بكل اشكاله على العديد من المكونات المفيدة للجسم. الا ان الراغبات في الحفاظ على رشاقتهن يخشين ان يؤدي تناولها الى تراكم الدهون الضارة لديهن. إذاً حان الوقت لمعرفة الحقيقة.





قبل معرفة الاجابة على السؤال هل الشوفان مسموح في اللوكارب، من المهم التعرف على ابرز الفوائد الصحية لهذه البذور.

- يحتوي الشوفان على الفيتامينات B1 وB2 وB3 وB5 وB9. وهي تعتبر اساسية لتعزيز عمل الجهاز العصبي والدماغ وتشكيل خلايا جديدة في الجسم.

- يوفر تناول هذه البذور للجسم المعادن الاساسية مثل الكالسيوم والمغنيزيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك. وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام وتحفيز عملية نقل الاوكسيجين من الدم الى الخلايا والانسجة فضلاً عن تعديل الضغط.



- كما انه مصدر للالياف الغذائية التي تساعد على الحد من ارتفاع مستوى السكر والكوليسترول الضار في الدم.

- لا يحتوي الشوفان غالباً على الجلوتين. لذا فهو يناسب الاشخاص الذين يعانون من حساسية هذا المكون.

- يوفر كل 100 غ من الشوفان 389 سعرة حرارية، 17 غ من البروتين، 66 غ من الكربوهيدرات، 10 غرامات من الالياف، 7 غرامات من الدهون.

اذاً من المهم الحرص على الاستفادة من هذه الخصائص في اي برنامج غذائي. لكن يجب التأكد من ان هذا ينطبق على النظام الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات. ولهذا يجب سؤال الاختصاصيين.

الشوفان ونظام اللوكارب



هل الشوفان مسموح في اللوكارب. الاجابة الصحيحة على هذا السؤال هي ان هذا غير ممكن في المرحلة الاولى من هذا النظام الغذائي. والسبب ان هذا يمنع الجسم من استخدام وحرق الدهون التي تتجمع فيه من اجل الحصول على الطاقة وبالتالي يحد من القدرة على تخسيس الوزن. اذاً يجب، في تلك المرحلة، الامتناع عن تناول مأكولات مثل الارز والخبز والمعكرونة. ومن الممكن استبدال هذه الاصناف بأنواع اخرى من البذور التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.



- لكن يسمح بتناول القليل من الشوفان في حال تطبيق حمية لوكارب غير صارمة. ومن الافضل الا تزيد الكمية اليومية عن 50 غ.

ويشار الى انه من الضروري، عند تطبيق اي حمية غذائية صحية، تناول كل انواع المغذيات من دون استثناء شرط ان يتم الالتزام بمبدأ الاعتدال. كما من المهم تطبيق بعض القواعد الاساسية ومن ابرزها التخلي عن المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة او على السكر وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً، فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم اسبوعياً.

اقرئي أيضاً: خسارة 4 كيلو في 10 ايام برجيم الدجاج والشوفان