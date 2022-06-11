شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. 5 نصائح لتقوية مناعة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع نشوب موجة شديدة الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تقل مناعة الأطفال، وهذا يجعل الأمهات تسعى لتحقيق أفضل وأهم الحيل التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى لدى أطفالهن، لذا يقدم موقع "parents"، العديد من النصائح لتقوية مناعة الأطفال، ومنها:

- الرضاعة الطبيعية:

إذا كان طفلك فى أول 6 أشهر من عمره فيجب الاهتمام بالرضاعة الطبيعية، لأنها تساهم بشكل كبير فى تقوية مناعة الطفل وحمايته من الإصابة بالأمراض كالتهاب السحايا، والحساسية، ونزلات البرد.

- الاهتمام بتوقيتات التطعيمات:

الاهتمام بجدول التطعيمات من أهم الأمور التى تحافظ على صحة الطفل بشتى الطرق، فهى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومن ضمنها تطعيم الحصبة، الجدرى، وسنويا لقاح الإنفلونزا الذى يحمى الطفل من الإصابة بالأمراض التنفسية المختلفة.

- ابعدى طفلك عن المدخنين:

تعرض الطفل للتدخين السلبى من أبرز الأمور المسببة لضعف الجهاز المناعي، لذا يجب تجنب الطفل لهذه الأمور المضرة.

- أخذ القسط الكافى من النوم للطفل:

نوم الطفل يساهم فى إنتاج جسمه للسيتوكينات أى البروتينات المسئولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات فى الجسم.

- التغذية الصحية الجيدة:

إمداد الطفل بالفواكه والخضروات من أبرز وأهم النصائح التى يجب القيام بها، والتى تساهم فى تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بأى مشاكل صحية.