شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإرهاق العقلى وأهمية فترات الراحة لتقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يحتاج البعض إلى إجازة من روتين العمل، ذلك لأن أخذ قسط من الراحة يسمح لك بالتعافى والاسترخاء، ما يسمح لك بالاستعداد بشكل أفضل للمواقف العصيبة، خاصة إذا كنت تفقد التركيز، وأخذ قسط من الراحة يشبه إعادة تشغيل النظام، ويمكن أن يساعدك على استعادة التركيز وتحسين الإنتاجية، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أعراض للإرهاق العقلى وأهمية أخذ فترات من الراحة لتقليل مستوى التوتر، بحسب موقع "health".

5 أعراض للإرهاق العقلى 1. التعب يمكنك أن تشعر بالتعب الجسدى عندما تكون متوترًا، ويمكن أن تنخفض مستويات الطاقة وأحيانًا قد تواجه صعوبة في القيام بالأشياء الروتينية. 2. صعوبات النوميلاحظ الأرق بشكل شائع عند الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، صعوبة النوم أو الاستيقاظ المبكر قد يكون متبوعًا بعدم القدرة على النوم مرة أخرى 2. صعوبات النوميلاحظ الأرق بشكل شائع عند الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، صعوبة النوم أو الاستيقاظ المبكر قد يكون متبوعًا بعدم القدرة على النوم مرة أخرى

من ناحية أخرى يعتبر فرط النوم والشعور بالنعاس أثناء النهار من علامات التوتر. 3. الشعور بالقلق 3. الشعور بالقلق قد يتم تحفيز جهازك العصبي السمبثاوي (وضع القتال) بسبب التعب العقلي أو الإرهاق، نتيجة لذلك يمكن للشخص أن يشعر بالقلق أو الخفقان أو حتى الشعور بالذعر ترتبط هذه الأعراض والمؤشرات أيضًا بالاكتئاب، وكنتيجة للسيناريو بأكمله فإن الثقة المنخفضة شائعة. 4. صعوبة السيطرة على العواطف 4. صعوبة السيطرة على العواطف قد يكون الشعور بالغضب أو الإحباط الذي يتم التعبير عنه بشكل متكرر مؤشرًا على التوتر.