شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الطماطم الكرزية.. تعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطماطم إحدى أبرز الخضراوات المستخدمة بشكل أساسى فى إعداد العديد من وجبات الطعام، وتعرف علميا باسم salanum lycopersicum وهو نبات ينتمى لعائلة الباذنجان وموطنه الأصلى أمريكا الجنوبية، وحاليًا يتم زراعة الطماطم فى مختلف أنحاء العالم وفى المناطق ذات الحرارة المعتدلة والحارة نسبيًا.

وهناك أنواع وأشكال مختلفة للطماطم، ومن الممكن أن تأتى بألوان مختلفة مثل الأصفر والبرتقالي والأخضر والأحمر، وهناك أيضًا أنواع مختلفة مثل "الطماطم الكرزية" المعروفة بالشيرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الطماطم الكرزية:

1- تحتوى الطماطم الكرزية على العديد من الفيتامينات منها فيتامين C وفيتامين E وفيتامين B6 وفيتامين K.

2- تحتوى على المعادن الغنية من الكالسيوم والنحاس والماغنسيوم والكبريت والفسفور.

3- تعد مصدرًا طبيعيًا وغنيًا بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

4- تساعد على خفض نسبة الكولسترول ومستويات الدهون الثلاثية فى الجسم، حيث تؤدى المستويات المنخفضة من الكولسترول والدهون الثلاثية الى تحسين صحة الأوعية الدموية مما يعزز صحة القلب.