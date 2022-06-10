شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على السيولة لمرضى تجلط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بتخثر الدم من الأمراض المعقدة، التى يجب البحث عن أسبابها، واتباع جميع التعلميات التي حث على القيام بها الطبيب لتجنب الإصابة بالجلطات، لذا يوضح التقرير التالى الأطعمة المهمة لهؤلاء المرضى وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير أن التعرض للإصابة بضعف فى الدورة الدموية يتسبب فى الإصابة بامراض الشرايين، والسمنة والسكر، بالاضافة إلى القيام بالعديد من العادات اليومية الخاطئة كالتدخين وعدم ممارسة الرياضة، وهذا يزيد من شعورالمريض بالام شديدة، وتشنجات العضلات وبرودة اطراف الجسم.





وقدم التقرير العديد من الاطعمة المهمة لمرضي تخثر الدم، ومنها: - التوت:يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تقلل من فرص الإصابة بالاتهابات، وتزيد من عملية تدفق الدم في الجسم وخاصة بالشرايين، والأوعية الدموية، كما أنه يحافظ علي نسبة ضغط الدم، ويقلل من فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية، ولذا تناوله باستمرار. - الثوم: يحتوى على مركبات الكبريت التى من دورها الحفاظ على زيادة تدفق الدم في الأنسجة، وتنظيم نسبة ضغط الدم، لذا تناوله يعد خيرا رائعة للأشخاص المصابين بتخثر الدم، لأن الدراسات الطبية أثبتت أن الثوم يقلل من فرص الإصابة بالجلطات. - البصل: يحتوى على مضادات الأكسدة التى يطلق عليها الفلافونويدية، التى تحافظ على صحة القلب وتحد من تعرضه لأى مضاعفات صحية، كما أن البصل يحسن الدورة الدموية، ويقلل من فرص الإصابة والتعرض بأى مضاعفات مرتبطة بهذا المرض، وأيضا يحتوى على مضادات للالتهابات، لذا فتناوله يعد خيارا رائعا.