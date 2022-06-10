شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لحماية نفسك خلال موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة ​​تضعف قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة بداخله، ويمكن أن يؤدى إلى الكثير من الأمراض، بما فى ذلك التشنجات الحرارية والإجهاد الحرارى وضربة الشمس وارتفاع الحرارة.

الصغار والكبار معرضون لنفس القدر للأمراض المرتبطة بموجات الحرارة، ومع ذلك، يمكن أن تصبح الحرارة قاتلة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وفيما يلى وفقا لموقع "healthline" 10 نصائح للحفاظ على صحتك أثناء موجات الحرارة.

اشرب الكثير من الماء:

يساعد الماء على تعويض السوائل المفقودة والأملاح التي يفقدها الجسم على شكل عرق، احتفظ دائمًا بزجاجة ماء بجانبك.

تجنب الدهون:

يجب تجنب الانغماس فى نظام غذائى غنى بالدهون والسعرات الحرارية فى الصيف، فقد يسبب زيادة حرارة التمثيل الغذائى وتدفئة الجسم وزيادة درجة حرارته.

الإقلال من المكياج:

الصيف القاسي هو أسوأ وقت لأي نوع من أنواع البشرة، ويُنصح باستخدام الحد الأدنى من مستحضرات التجميل والمكياج للحفاظ على البشرة نظيفة وصحية، أيضًا من الجيد الاحتفاظ بالكريمات والمنتجات الأخرى مثل أحمر الشفاه فى الثلاجة حتى لا تفسد أيضًا، ضع دائمًا واقيًا جيدًا من الشمس SPF، حتى في الداخل.

تجنب المشروبات السكرية والشاى

يجب الحد من استهلاك المشروبات السكرية مثل المشروبات الباردة والشاى والقهوة ومشروبات الطاقة، ومع ذلك، يجب تناول ماء الليمون الطازج، وماء جوز الهند لتهدئة الجسم.

تجنب التعرض للشمس

خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم (12 ظهرًا - 4 مساءً) تأكد من البقاء فى الداخل للحد من التعرض المباشر للحرارة الشديدة من الشمس، تجنب الأنشطة الشاقة مثل الألعاب الخارجية والتمارين الرياضية وما إلى ذلك خلال هذه الفترة.

احرص على التهوئة:

حافظ على منطقة المعيشة جيدة التهوية باستخدام المراوح والمبردات، حال عدم وجود مكيفات هواء، احتفظ بطبق مملوء بالثلج أسفل المروحة للمساعدة في تبريد الغرفة على الفور.

ارتدِ ملابس قطنية:

ارتدِ ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات ألوان فاتحة مصنوعة من ألياف طبيعية أو مواد تسمح بمرور الهواء مثل القطن وما إلى ذلك، فالملابس الضيقة تحبس الحرارة.

استخدم بخاخ الرذاذ البارد الذي تصنعه بنفسك :

إذا شعرت بحرارة زائدة في جسمك، احتفظ بقطعة قماش مبللة على الرسغين والرقبة أو خذ إسفنجة باردة، احمل دائمًا بخاخ زجاجة ماء بارد أو رذاذ تبريد للوجه ورشه على نقاط الضغط لخفض درجة حرارة جسمك.

ضع قدميك في حمام بارد:

وضع قدميك في الماء البارد لبضع دقائق كل يوم لخفض درجة حرارة الجسم هو أحد أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها هذا الصيف.

استخدم الزيوت الأساسية:

تحتوى زيوت النعناع على المنثول الذى له خصائص التبريد.