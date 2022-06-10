شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. أطعمة مهمة للحفاظ على بشرتك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاب البشرة بشحوب شديد خلال فصل الصيف، والسبب التعرض للإصابة بالجفاف الشديد، لذا فالبشرة والجلد يحتاجان لنوع معين من التغذية للحفاظ على صحتهما، والحد من التعرض لأى مضاعفات صحية، وظهور علامات التقدم في العمر.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنقدم أبرز وأهم والحيل الغذائية الرائعة التى تحمى البشرة من التعرض لأى مضاعفات خلال فصل الصيف، ومنها:

- الخيار:

يحتوى على نسبة عالية من الماء، والألياف، لذا فتناولك له بشكل دائم يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للجفاف، ولذا فاجعله صديقك في فصل الصيف للحصول علي بشرة نضرة.

- الفلفل الألوان:

يعد خيارا رائعا للحفاظ على صحة البشرة خلال فصل الصيف، والسبب أنه يحتوى على مادة بيتا كاروتين، وأيضا غناه بنسبة عالية من فيتامين سي يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إنتاج الكولاجين، الذي من دوره الحفاظ علي نضارة البشرة، وترطيبها.

- البروكلي:

يعد من الأطعمة الجيدة للحفاظ على صحة البشرة، فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الرائعة للبشرة، ومنها مضادات الأكسدة.

- الطماطم:

غنية بفيتامين سى، ومضادات الأكسدة، لذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا لمكافحة التجاعيد وخطوط الوجه.