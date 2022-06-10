أفضل 5 أطعمة يجب أن يتناولها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

بيروت - نادين محمد - تظهر إحصاءات مرض السكري أن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص غير المصابين بهذه الحالة، وفقاً للخبراء في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز. كما أن ارتفاع ضغط الدم، المعروف علمياً باسم ارتفاع ضغط الدم، يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

لذا، إذا كنت مصاباً بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فمن المهم اتباع خطة وجبات تتعامل مع كلتا الحالتين، وتقلل من خطر تعرضك لمزيد من المضاعفات الصحية.

من أهم مكونات النظام الغذائي هو الحد من تناول الصوديوم؛ فقد يتسبب الملح في احتفاظ الجسم بالماء، مما يرفع ضغط الدم، إليك أفضل الأطعمة التي يفضل تناولها لمرضي الضغط والسكري.

1. الفواكه والخضروات

تمد الفاكهة والخضروات الجسم بكميات غنية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف. تعد الخضروات الغنية بالألوان الخضراء والبرتقالية والحمراء خيارات جيدة بشكل خاص؛ لأن هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من البوتاسيوم والمعادن الأخرى التي تساعد على خفض ضغط الدم، وفقاً لعيادة كليفلاند .

توصي جمعية السكري الأمريكية على وجه التحديد بالخضروات غير النشوية مثل البروكلي والهليون والقرنبيط وسلطة الخضار الورقية؛ لأنها منخفضة السكر والنشويات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. فائدة أخرى إضافية لتناول المزيد من الخضار غير النشوية، إنها تحتوي على الألياف، وهو أمر ضروري لمرضى السكري؛ لأنها تبطئ من قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى جلوكوز، مما يساعد على منع ارتفاع السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالألياف ليست جيدة فقط للتحكم في نسبة السكر في الدم. وفقاً لمايو كلينك، يمكن أن تساعد الألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتي بدورها يمكن أن تقلل من ضغط الدم والالتهابات.

2. منتجات الألبان قليلة الدسم

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب قليل الدسم والزبادي في خفض ضغط الدم، وفقاً لعيادة كليفلاند. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط منتجات الألبان قليلة الدسم على وجه التحديد بخفض ضغط الدم الانقباضي، وفقاً لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية .

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن منتجات الألبان الخالية من الدسم يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص؛ لأن نقص الدهون الغذائية يعني أن الطعام يتم استقلابه بشكل أسرع.

ومن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، أو لديه حساسية من منتجات الألبان، أو يتبع نظاماً غذائياً نباتياً، يمكن أن تكون المشروبات النباتية بديلاً صحياً للحليب والزبادي.

3. البروتينات الخالية من الدهون

يمكن أن تساعد زيادة تناول البروتين في خفض ضغط الدم، وفقاً للكلية الأمريكية لأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والتوفو كلها خالية من الكربوهيدرات، والتي تعتبر بالفعل جيدة لمرضى السكري.

بدلاً من ذلك، اختيار لحم الدجاج أو الديك الرومي منزوع الجلد على اللحوم الداكنة. الأسماك والتوفو هي أيضاً خيارات جيدة للبروتينات الخالية من الدهون.

4. المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور من الخيارات الغذائية الجيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري. هذه الأطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية ولكنها منخفضة الكربوهيدرات، مما يجعلها مشبعة ومغذية.

تحتوي المكسرات والبذور أيضاً على عدد من المعادن التي تساعد في خفض ضغط الدم.

5. الحبوب الكاملة

على الرغم من أن الحبوب الكاملة تتكون أساساً من الكربوهيدرات، إلا أنها يجب أن تظل جزءاً حيوياً من أي نظام غذائي صديق لمرض السكري وضغط الدم. في الواقع، يرتبط تناول الحبوب الكاملة بانخفاض ضغط الدم، وفقاً لمايو كلينك .

على عكس الحبوب المكررة (مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض)، والتي تم تجريدها من معظم قيمتها الغذائية، فإن الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والحنطة السوداء والشعير، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأخرى.

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