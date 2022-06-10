علاج جدري القرود وكيف يمكن الوقاية منه

بيروت - نادين محمد - جدري القرود هو مرض فيروسي موطنه أفريقيا، وتشمل أعراض المرض الآفات الجلدية والحمى وآلام الجسم، ولم يثبت حتى الآن فعالية علاج جدري القرود، إلا أنه تم استعمال لقاح الجدري، وبعض الأدوية المضادة للفيروسات مثل دواء Cidofovir وعلاج بالجلوبيولين المناعي Immune Globulin للتحكم بحالات تفشي مرض جدري القرود.

ما هو جدري القرود؟

جدري القرود هو فيروس حيواني المنشأ ينقل المرض من الحيوانات إلى البشر. تحدث الحالات عادة بالقرب من الغابات الاستوائية، حيث تعيش الحيوانات التي تحمل الفيروس.

أعراض وعلاج جدري القرود

قبل علاج جدري القرود يجب معرفة أعراضه أولاً، والانتباه إليها وهي تشمل الصداع والطفح الجلدي والحمى وآلام الجسم والقشعريرة وتضخم الغدد الليمفاوية والإرهاق. ينتج عنه أعراض تشبه أعراض الجدري.

يمكن أن تتراوح الفترة من الإصابة إلى ظهور الأعراض، والتي يشار إليها باسم فترة الحضانة، من خمسة إلى 21 يوماً. عادة ما يتم الشفاء من المرض في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن هناك فترة حضانة تتراوح من سبعة إلى 14 يوماً. عادة ما تكون الأعراض الأولية شبيهة بالإنفلونزا، مثل الحمى والقشعريرة والإرهاق والصداع وضعف العضلات، يليها تورم في الغدد الليمفاوية، مما يساعد الجسم على مكافحة العدوى والمرض.

تعد الميزة التي تميز الإصابة بجدري القرود عن تلك الخاصة بالجدري هي تطور الغدد الليمفاوية المتضخمة.

يأتي بعد ذلك طفح جلدي واسع الانتشار على الوجه والجسم، بما في ذلك داخل الفم، وعلى راحتي اليدين وباطن القدمين.

علاج جدري القرود

أما عن إمكانية علاج جدري القرود، فيعد اللقاح المعتمد لجدري القرود

“MVA-BN” غير متوفر على نطاق واسع؛ حيث تمت الموافقة على كل من الأدوية عن طريق الفم في الولايات المتحدة لعلاج الجدري، وفي أوروبا لعلاج جدري البقر، وجدري القرود.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار برينسيدوفوفير (Tembexa) في عام 2021 لعلاج الجدري. وقال إن هذه الأدوية ليست متوفرة على نطاق واسع.

كيف ينتقل جدري القرود؟

يعد انتقال فيروس جدري القرود بين البشر محدوداً، ولكن يمكن أن يحدث من خلال التلامس الوثيق مع الجلد، وقطرات الهواء، وسوائل الجسم، والأشياء الملوثة بالفيروسات.

رغم عدم فعالية أدوية علاج جدري القرود لا يمكن أيضاً الوقاية من المرض، فقد لا تعتمد الوقاية من الإصابة به بالكامل على اللقاحات، وتعد الحماية التي يوفرها التطعيم السابق ضد الجدري قد انخفضت أيضاً.

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