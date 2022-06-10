شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات للأكل تفسد الريجيم.. أبرزها قطع الكربوهيدات والدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الشائع جدًا أن يطور الناس عادات غذائية يعتقدون أنها الحل لفقدان الوزن، ولكن يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، لأن اتباع النصائح المضللة التي لا تعمل يمكن أن يجعلك تشعر أن هناك شيئًا خطأ وفى السطور القادمة سنوضح بعض عادات الأكل التي قد تقوض سرًا هدفك المتمثل في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - تناول القليل جدا:

يخبرنا المنطق أنه إذا زاد وزنا لأننا نأكل كثيرًا، فإن العكس تناول القليل جدًا يجب أن يساعدنا على إنقاص الوزن، هذا مجرد خطأ وهو نهج شائع يؤدي غالبًا إلى نتائج عكسية، قالت خبيرة التغذية ليزا موسكوفيتز :"إذا لم يحصل جسمك على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح ، فسوف يستجيب من خلال التمسك بالخلايا الدهنية".

2 - تناول كميات كبيرة من العصائر:

لقد قيل لي إن هذه الأطعمة صحية للغاية، ومليئة بمضادات الأكسدة، ومليئة بالفواكه والخضراوات الاستوائية، بالفعل، الفاكهة ومضادات الأكسدة جيدة ، لكن ليس على حساب الكثير من السعرات الحرارية وجرامات السكر، يجب أن تكون انتقائيًا بشأن المكونات التي تدخل في أوعية العصائر.

3 - التفكير في "الخالي من الجلوتين" يعني "الصحة"

لا. وهو بالتأكيد لا يعني سعرات حرارية أقل، غالبًا ما يؤدي البحث عن الأطعمة الخالية من الجلوتين إلى تناول المزيد من الأطعمة المصنعة وغالبًا ما تحتوي الأطعمة الخالية من الجلوتين على سعرات حرارية أكثر من منتجات القمح العادية، يعتقد الكثير من الناس أن الخالي من الجلوتين يساوي منخفض الكربوهيدرات ، لكن هذا غير صحيح، إذا كنت ترغب في التخلص من الجلوتين ، فلا تأكل بدائل الطعام مثل الخبز والكحك والبسكويت ورقائق البطاطس، تناول الأطعمة الكاملة مثل البطاطس والفاصوليا والحبوب الخالية من الجلوتين لرؤية النتائج.

4 - اتباع نظام غذائي صارم قليل الكربوهيدرات:

لقد تم التشهير بالكربوهيدرات كثيرًا في كتب النظام الغذائي ، والبرامج عبر الإنترنت ، والإعلانات الغذائية ، قطع الكربوهيدرات تمامًا غير واقعي لأنها وقود للدماغ والعضلات بدونها ، سوف تتوق إلى أسرع انتعاش يمكنك أن تجده السكر.

5 - تفادى وجبات:

هذا هو شكل من أشكال عادة "الأكل القليل جدا" المضللة ، أنت تتخطى الإفطار أو الغداء أو العشاء في محاولة لتقليص السعرات الحرارية، ما لم تكن صائمًا متقطعًا وكان هناك بعض الاتساق في خطة الأكل الخاصة بك ، وتنتظر ساعات طويلة لتناول الطعام ، سينتهي بك الأمر بجعلك جائعًا لدرجة أنك تتناول كل السعرات الحرارية التي كنت ستأكلها في وجبتك.

6 - اختيار المنتجات قليلة الدسم أو الخالية من الدهون:

هذا خطأ آخر يرتكبه أخصائيو الحميات ويؤدي إلى سلوكيات غير صحية، عندما تزيل الدهون من الأطعمة ، غالبًا ما يتم استبدالها بالسكر لتحسين المذاق، يتحول السكر الزائد الذي يتم تناوله إلى دهون ، وهو بالضبط ما تحاول منعه.