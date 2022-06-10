شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. كل ما تريد معرفته عن التسمم الشمسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسمم الشمس مصطلح طبي لا يعلمه الكثيرون، ولذا يوضح هذا التقرير كل ما يجب أن تعرفه عن التسمم الشمسي المرض الجلدي الذي يرجع سببه الأساسي للشمس، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

ما هو التسمم الشمسي؟

يرجع التعرض المباشر للشمس في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس هي السبب في الإصابة بمشاكل في الجلد، وقد يصل الأمر إلي حالة حروق بسبب التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية الشديدة لفترات طويلة، ويجب علاج الشخص عند الإصابة لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.

ما هي أعراض الإصابة بتسمم الشمس؟

- ظهور تقرحات في الجلد.

- احمرار شديد وألم في الجلد.

- حمى.

- الغثيان أو القيء.

- الصداع.

- الدوخة.

- وقد يصل الأمر للإغماء.

ما هي أسباب الإصابة بتسمم الشمس؟

التعرض للشمس بشكل مباشر يعد هو السبب الأساسي للإصابة بتسمم الشمس، وهو يعد نوع من أنواع الحرق الذي يحدث لسبب التعرض للأشعة الفوق بنفسجية للشمس، كما أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان نتيجة لوجود تاريخ عائلي، والإكثار من تناول مضادات الحيوية، وموانع الحمل، ونجد أن الأشخاص الذين يضعون الزيوت علي الجلد قبل التعرض للشمس هم الأكثر عرضة.

ما هي طرق علاج التسمم الشمسي؟

الماء البارد أو الكمادات هما الخيار العلاجي الأمثل، مع القيام بهذه النصائح:

-الإكثار من تناول السوائل للحد من جفاف الجلد.

-استخدام كريمات الحروق.

-تناول المسكنات الخاصة بالألم.

-مضادات حيوية لعلاج هذه المشكلة.