شكرا لقرائتكم خبر عن لتقوية أوتار وأربطة الجسم تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوتار وأربطة الجسم تلعب دورا هاما في الحفاظ علي صحة العظام والعضلات، لأن الأوتار تربط العضلات بالعظام، والأربطة تصل العظام بعضها ببعض، ولذا فاتباع نظام غذائي صحي ومفيد يعد من أهم الحيل للحفاظ على صحتهم وجعلهم أكثر صحة وقوة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف على أبرز وأهم الأطعمة والفيتامينات التي تحتاجها الأوتار والأربطة، ومنها:



-فيتامين أ: -فيتامين أ:

لأنه غني بنسبة عالية من الكولاجين، فهذا الأمر يجعله من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الأنسجة الضامة بما فيها الأوتار والأربطة، كما أن هذا الفيتامين يلعب علي تقوية صحة العظام والغضاريف في الجسم، ولذا أكثر من تناول الجزر، والبطاطا.





-فيتامين سي:

يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة وهذا الأمر يجعله يحارب اضطراب الشوارد الحرة في الجسم، ويحافظ علي صحة العظام والغضاريف، ويقلل من فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، كما أنه يحفز علي إفراز الكولاجين في الجسم، مما يترتب علي ذلك تقوية صحة العظام والغضاريف، ولذا أكثر من تناول البرتقال، الليمون والكيوي والأناناس، والسبانخ، والخس.





-فيتامين د: التعرض لنقص فيتامين د بالجسم يتسبب في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية للعظام والعضلات، ولذا فإمداد الجسم بالكمية اليومية الموصي بها يعد من أهم الحيل الغذائية الرائعة التي تقلل من حدة الإصابة والشعور بالألم.