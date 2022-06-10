شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد خطر إنجاب طفل مصاب بالشلل الدماغى؟ حافظى على حملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون لديك حالة أثناء الحمل يمكن أن تزيد من فرص إصابة طفلك بالشلل الدماغي، حسبما نشر موقع webmd، من بين هؤلاء:

أن تكوني حاملاً في توائم متعددة، مثل التوائم أو الثلاثة توائم.

وجود مشكلة صحية مثل النوبات أو مشكلة في الغدة الدرقية.

وجود دم لا يتوافق مع دم طفلك ، وهو ما يسمى أيضًا بمرض Rh.

ملامسة مادة سامة مثل الزئبق الموجود في بعض أنواع الأسماك.

عندما تصيبك بعض أنواع العدوى والفيروسات أثناء الحمل ، يمكن أن تزيد من خطر ولادة طفلك مصابًا بالشلل الدماغي. ويشمل:

الحصبة الألمانية ، مرض فيروسي يمكن الوقاية منه بلقاح

جدري الماء ، ويسمى أيضًا الحماق ( يمكن للقاح أن يمنع هذا المرض المعدي.)

الفيروس المضخم للخلايا ، والذي يسبب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا لدى الأم

الهربس ، والذي يمكن أن ينتقل من الأم إلى الجنين ويمكن أن يضر بالجهاز العصبي النامي للطفل

داء المُقَوَّسَات ، الذي تنتقل عن طريق الطفيليات الموجودة في التربة وبراز القطط والأطعمة الملوثة

مرض الزهري ، عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي

زيكا ، وهو فيروس ينتقل عن طريق البعوض

هل يمكن أن يصاب طفلي بالشلل الدماغي حتى لو لم أكن أعاني من أي حالات شديدة الخطورة؟

مثلما تزيد بعض الأمراض التي تصيب الأمهات من فرص الإصابة بالشلل الدماغي ، كذلك تفعل بعض حالات العدوى عند الأطفال. فيما يلي بعض منهم:

التهاب السحايا الجرثومي . يسبب تورم في المخ والأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي.

التهاب الدماغ الفيروسي . يمكن أن يسبب هذا أيضًا تورمًا حول الدماغ والحبل الشوكي.

اليرقان الشديد (اصفرار الجلد ). تحدث هذه الحالة عندما يتراكم البيليروبين المفرط ، وهو صبغة صفراء ، في الدم.

يمكن أن تزيد بعض المشكلات التي تحدث أثناء الولادة من خطر الإصابة بالشلل الدماغي. يشمل:

الولادة المبكرة. هذا يعني أي وقت أقل من 37 أسبوعًا من الحمل.

موقف المؤخرة . هذا يعني أن الطفل يستقر على قدميه أولاً بدلاً من رأسه عندما يبدأ المخاض.

انخفاض الوزن عند الولادة. إذا كان وزن طفلك أقل من 5.5 رطل ، تزداد فرص الإصابة بالشلل الدماغي.

المخاض والولادة المعقدتان . هذا يعني مشاكل في التنفس أو الدورة الدموية لطفلك.