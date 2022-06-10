شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة بانداس وما علاقتها بألم الحلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق هو مرض شائع في مرحلة الطفولة. يصاب بعض الأطفال به مرارًا وتكرارًا، وعادة ما يتم التخلص منه بواسطة جولة بسيطة من المضادات الحيوية . ولكن بالنسبة لعدد صغير من الأطفال ، تسبب العدوى تغيرات سلوكية غريبة تُعرف باسم متلازمة بانداس: الاضطرابات العصبية والنفسية الذاتية لدى الأطفال المرتبطة بعدوى المكورات العقدية، حسبما نشر موقع webmd

مع PANDAS ، قد يبدو أن طفلك يتحول إلى شخص مختلف بين عشية وضحاها، ويصبح متقلب المزاج، وقلق، وعدواني ، ووسواس قهري، ويتعامل مع حركات الجسم التي لا يستطيع السيطرة عليها. قد يكون الأمر مخيفًا ، ولكن بمجرد تشخيص طفلك بـ PANDAS وبدء العلاج ، فمن المحتمل أن يتعافى تمامًا.

ما هي أسباب ذلك؟

الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأطفال بـ PANDAS ، ولكن يبدو أنه اضطراب في المناعة الذاتية. يحدث هذا عندما تتسبب العدوى في قيام جهاز المناعة بمهاجمة خلايا الجسم السليمة ، وفي هذه الحالة خلايا الدماغ . تتنكر البكتيريا العقدية لتبدو وكأنها خلايا طبيعية. عندما يكتشفها الجهاز المناعي في نهاية المطاف ويحاربها ، فإنه أحيانًا يقاوم الخلايا التي تحاكيها البكتيريا العقدية.

ما هي الاعراض؟

تظهر على الأطفال المصابين بمرض PANDAS فجأة علامات اضطراب الوسواس القهري ( OCD ) أو كلاهما. التغييرات في شخصيتهم وسلوكهم سريعة ودرامية. يبدأون بشكل مفاجئ وقريب بعد الإصابة بالتهاب الحلق.

يسبب الوسواس القهري أفكارًا لا يستطيعون وضعها في ذهنهم ، أو الرغبة في تكرار أفعال معينة مرارًا وتكرارًا.

التشنجات اللاإرادية هي حركات أو أصوات مفاجئة يكررها طفلك مرات ومرات ولا يستطيع السيطرة عليها.

إذا كان طفلك يعاني بالفعل من الوسواس القهري أو التشنجات اللاإرادية ، فإن PANDAS ستجعل حالته فجأة أسوأ بكثير.

تشمل الأعراض الأخرى:

حركات متشنجة غير منضبطة

أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ، مثل فرط النشاط والتململ وصعوبة الانتباه

نوبات القلق أو الخوف من الابتعاد عن الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين

كآبة

السلوك الذي كبروا منه ، مثل نوبات الغضب أو حديث الطفل

الم المفاصل

المزاجية والتهيج والبكاء أو الضحك في أوقات غير مناسبة

المشاكل الحسية ، بما في ذلك الحساسية الشديدة للضوء واحتمال رؤية أو سماع أشياء غير موجودة

مشاكل النوم

التبول في الفراش ، أو كثرة التبول أثناء النهار ، أو كليهما