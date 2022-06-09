شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائي وتمارين رياضية للوقاية من النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عادةً عندما تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم إلى القلب، وهذا يتطلب عناية طبية فورية لأنه كلما مر الوقت دون علاج، زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب، في هذا التقرير نتعرف على إرشادات النظام الغذائي واللياقة البدنية للوقاية من النوبة القلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر النظام الغذائي والتمارين الرياضية على قلبك؟

إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالأطعمة السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكر والملح والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، فإن هذا النظام الغذائي ، مهما كان لذيذًا ، سيؤدي إلى تراكم الترسبات الدهنية والكوليسترول التي يمكن أن تتشكل بسببها جلطات الدم.

هذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية، لذلك ، من المهم التركيز على العوامل الصحية للأطعمة التي تتناولها. سيقلل النظام الغذائي الصحيح من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بصرف النظر عن مراقبة نظامك الغذائي، من الضروري ممارسة الرياضة بانتظام.

ممارسة الرياضة ستجعل قلبك يضخ المزيد من الدم مع كل نبضة قلب عندما يحدث هذا ، فإنه سيوفر المزيد من الأكسجين لجسمك ويعزز وظائف الجسم.

يمكن أن يساعد النشاط البدني الروتيني في تقليل العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل LDL (وهو كوليسترول ضار)، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة.يصبح تحسين صحة قلبك أسهل عندما تعرف كيف تأكل وكيف تمارس الرياضة.

اختر النظام الغذائي الصحيح

النظام الغذائي الصحي غني بالعناصر الغذائية والبروتينات والألياف، الدهون والكربوهيدرات ضرورية أيضًا لصحة القلب والجسم، ومع ذلك ، يجب أن تكون على دراية بالأنواع والكميات التي تتناولها.

عند استخدام الدهون للطهي، اختر الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا.

توجد الدهون الصحية مثل الدهون المتعددة غير المشبعة في المكسرات ، كما توجد دهون أوميجا 3 في الأسماك.

بالنسبة للكربوهيدرات ، اختر خبز الحبوب الكاملة أو الباستا بدلاً من الدقيق الأبيض.

من المهم تضمين الكثير من الفاكهة والخضراوات في نظامك الغذائي اليومي.

لا تنس البروتين في نظامك الغذائي يمكنك الحصول عليه من الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبيض والمكسرات والبذور والفاصوليا.

يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في هذه الأشكال من البروتين في خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتحسين صحة قلبك.

تمارين لصحة القلب

يساعد التمرين المنتظم على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، إنه جيد لضغط الدم ومستويات الكوليسترول والوزن والطاقة والمزاج.

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو مرض السكري، فعليك استشارة طبيبك أولاً لمعرفة نوع التمارين التي يمكنك القيام بها.

إذا كنت مريضًا ، فقد لا تناسبك التمارين عالية الشدة يتم تشجيع أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة وفي سن أصغر على ممارسة الرياضة بشكل جيد حتى يتمكنوا من الحفاظ على جميع ظروف المخاطر الصحية هذه.

إذا كنت مبتدئًا، يمكنك ببساطة أن تبدأ بالذهاب في نزهة على الأقدام في متنزه قريب منك.

يمكنك أيضًا ممارسة السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص أو الزومبا أو اليوجا أو أي نشاط هوائي آخر من اختيارك. حاول أن تظل نشطًا طوال اليوم واعمل لمدة تصل إلى 30 دقيقة على الأقل، من 4 إلى 6 مرات في الأسبوع.