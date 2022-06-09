شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب مرض "كاواساكى" وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض كاواساكي هو مرض يتسبب في التهاب الأوعية الدموية ، غالبًا عند الأطفال الصغار، إنه أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب عند الأطفال. لكن يمكن للأطباء معالجته إذا وجدوه مبكرًا، يتعافى معظم الأطفال دون أي مشاكل. حسبما نشر موقع webmd

ويمكن أن يؤدي التهاب مرض كاواساكي إلى تلف الشرايين التاجية للطفل التي تنقل الدم إلى القلب ، ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الغدد الليمفاوية والجلد وبطانة فم الطفل وأنفه وحلقه، ولم يعثر العلماء على سبب محدد لمرض كاواساكي. قد يكون مرتبطًا بالجينات والفيروسات والبكتيريا وأشياء أخرى في العالم حول الطفل ، مثل المواد الكيميائية والمهيجات.

وربما لا يكون المرض معديًا ، لكنه يحدث أحيانًا في مجموعات في المجتمع. من المرجح أن يصاب الأطفال به في الشتاء والربيع، ويوجد أشياء أخرى يمكن أن تزيد من خطر إصابة الطفل بمرض كاواساكي ، بما في ذلك:

سن. عادة ما يصيب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل.

الجنس. الأولاد أكثر عرضة 1.5 مرة للإصابة به من الفتيات.

عِرق. الأطفال من أصل آسيوي هم أكثر عرضة للإصابة بمرض كاواساكي.

أعراض مرض كاواساكي

يأتي مرض كاواساكي سريعًا وتظهر الأعراض على مراحل. تشمل علامات المرحلة الأولى من مرض كاواساكي ما يلي:

ارتفاع في درجة الحرارة (فوق 101 فهرنهايت) يستمر لأكثر من 5 أيام. لن ينخفض ​​حتى لو تناول الطفل دواءً يعمل عادةً على الحمى.

طفح جلدي و / أو تقشير ، غالبًا بين الصدر والساقين وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذ

تورم واحمرار في اليدين وأسفل القدمين

عيون حمراء

انتفاخ الغدد وخاصة في منطقة الرقبة

تهيّج الحلق والفم والشفتين

تورم " لسان الفراولة " الأحمر الفاتح

في المرحلة الثانية ، تشمل الأعراض:

الم المفاصل

آلام البطن

مشاكل في المعدة ، مثل الإسهال والقيء

تقشير جلد اليدين والقدمين

يمكن أن يسبب مرض كاواساكي مشاكل في القلب بعد 10 أيام إلى أسبوعين من بدء الأعراض.

تميل الأعراض إلى الشفاء ببطء في المرحلة الثالثة. قد يستمر لمدة 8 أسابيع.