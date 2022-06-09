فوائد بذور البطيخ غير متوقعه تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد بذور البطيخ عديدة، فهو يعد من أكثر فواكه الصيف المحبوبة، حيث يحتوي على حوالي 92 بالمائة من الماء، وغني بالكثير من المعادن والفيتامينات الأساسية.

يحتوي البطيخ على الكثير من البذور والعديد من المعادن مثل النحاس والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك.

إليك الفوائد الصحية لبذور البطيخ في علاج الكثير من الأمراض .

فوائد بذور البطيخ:



1.منخفض السعرات

تعد من الفوائد الصحية لبذور البطيخ؛ كونه منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالمعادن مثل النحاس والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك.



2. حماية القلب

ترتبط بذور البطيخ أيضاً بمناعة أقوى وصحة أفضل نظراً لوجود المغنيسيوم، يمكن لهذه البذور أيضاً علاج ارتفاع ضغط الدم المرتبط مباشرة بصحة القلب، ويساعد تناول بذور البطيخ يومياً بكمية معتدلة في تعزيز صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم.

3. يقوي عظامك

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من المعادن مثل النحاس والمنغنيز والبوتاسيوم، والتي تساعد في جعل عظامنا أكثر صحة، وترتبط البذور بتقوية عظامنا وكذلك تحسين كثافة العظام.



4. تعزيز التمثيل الغذائي

بذور البطيخ غنية بحمض الفوليك والحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم. تعتبر هذه البذور ذات قيمة غذائية عالية؛ لأنها غنية أيضاً بالأحماض الأمينية والبروتينات وفيتامين ب المركب. تساعد كل هذه العناصر الغذائية معاً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

تحتوي بذور البطيخ على دهون صحية مهمة للغاية للجسم، فهي مصدر جيد للأحماض الدهنية الصحية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليوم الضروري لعمل الجسم بشكل سليم.



5. جيدة لمرضى السكر

هذه البذور السوداء مفيدة حقاً في السيطرة على مرض السكري. من المعروف أنه يقلل من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن يكون خياراً جيداً لتناول الوجبات الخفيفة لمرضى السكري.

يستخدم زيت بذور البطيخ على نطاق واسع كعنصر رئيسي في مستحضرات التجميل التي تعمل على عجائب في علاج حب الشباب، وعلامات الشيخوخة المبكرة.

تحتوي هذه البذور على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة شيخوخة الجلد المبكرة، ويمكن أن يوفر استهلاك هذه البذور توهجاً داخلياً لبشرتك.

أضيفي القليل من البذور في نظامك الغذائي اليومي؛ للحصول على بشرة صحية أيضاً فإنها تمنع الجفاف، وتوفر الترطيب للبشرة التالفة.



فوائد بذور البطيخ للشعر

تمتلئ البذور بالبروتينات والحديد المعروفين بتحسين ملمس وجودة الشعر. يساعد في تقوية جذور شعرك ويعزز نمو الشعر نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم، فإنها تجعل الشعر صحياً وهذا بدوره يمنع تساقط الشعر وتلفه.

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