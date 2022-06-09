بيروت - نادين محمد - أسباب الوهن العضلي عديدة، فقد يعاني الأشخاص المصابون بالوهن العضلي من ضعف عضلي يزداد سوءاً على مدار اليوم، فقد يؤثر مرض المناعة الذاتية على الجهاز العصبي العضلي، وغالباً ما يكون تدلي الجفون هو العلامة الأولى. في النهاية، قد تجد صعوبة في التحكم في رقبتك وأطرافك. يمكن أن تساعد الأدوية والجراحة في تخفيف أعراض هذا المرض المستمر مدى الحياة.

أسباب الوهن العضلي

يعد الوهن العضلي هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الاتصال بين الأعصاب والعضلات، ويفقد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي القدرة على التحكم في العضلات، ويعانون من ضعف العضلات والإرهاق، وقد لا يتمكنون من تحريك عضلات العين والوجه والرقبة والأطراف.

يؤثر الوهن العضلي في الغالب على النساء في سن 20 إلى 40 والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 80. تحدث واحدة من كل 10 حالات من الوهن العضلي في المراهقين، ويمكن أن يصيب المرض الأشخاص من جميع الأعمار ولكنه نادر عند الأطفال.

تزيد هذه العوامل من المخاطر:

تاريخ لأمراض المناعة الذاتية الأخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة .

الالتهابات.

أدوية الملاريا وعدم انتظام ضربات القلب والسرطان .

مرض الغدة الدرقية .



أنواع وأسباب الوهن العضلي الشديد

بعض الناس يصابون بالرؤية المزدوجة، وغالباً ما يكون ضعف العين هو أول علامة على الوهن العضلي وفي حالات نادرة، يسبب الحمل أعراض الوهن العضلي للمرة الأولى.

ولكن هل الوهن العضلي الشديد وراثي بشكل عام، وفقا لبعض الدراسات لا يتم توريث المناعة الذاتية، ومن النادر أن يتلقى أكثر من فرد من العائلة نفسها تشخيصاً لمرض المناعة الذاتية .

غالباً ما تظهر الأعراض الأولية لـلوهن العضلي فجأة، ويتسبب المرض العصبي العضلي في إضعاف عضلاتك وتعود قوة العضلات عندما ترتاح.

غالباً ما تتغير شدة ضعف العضلات من يوم لآخر. يشعر معظم الناس بأنهم أقوى في بداية اليوم وأضعف في نهاية اليوم.

تشمل أعراض الوهن العضلي :

رؤية مزدوجة.

تدلي الجفون.

صعوبة الكلام أو المضغ أو البلع.

صعوبة في تحريك رقبته لأعلى أو رفع رأسه.

ضعف الأطراف.

صعوبة في المشي.

في حالات نادرة، يؤثر الوهن العضلي على عضلات الجهاز التنفسي قد يكون لديك ضيق في التنفس أو مشاكل تنفس أكثر خطورة.

كيف يتم تشخيص الوهن العضلي الشديد؟



1- كيس الثلج:

إذا كان لديك جفون متدلية بشدة، فقد يضع مزودك كمادات ثلجية على عينيك، أو يجعلك تغلق عينيك في غرفة مظلمة لبضع دقائق، حيث يتحسن التدلي بعد وضع الثلج أو الراحة.



2-اختبارات الأجسام المضادة:

حوالي 85٪ من الأشخاص المصابين بالـوهن العضلي لديهم مستويات عالية بشكل غير عادي من الأجسام المضادة قد لا يتم الكشف عن الأجسام المضادة في أقل من 10٪ من المصابين.



3-فحوصات التصوير:

يمكن أن يتحقق التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي

بعد معرفة أسباب الوهن العضلي يمكنك معرفة مضاعفات الوهن العضلي الشديد؟

كيف يتم علاج الوهن العضلي الشديد؟

الوهن العضلي مرض قابل للعلاج، وسيعيش معظم المرضى حياة طبيعية نسبياً مع العلاج.

تركز علاجات الوهن العضلي على تحسين الأعراض.

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