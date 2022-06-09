مدير مستشفى الدمرداش:الدولة توفر أدوية المناعة لمرضى القولون التقرحى مجانًا

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق يوسف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى مدير مستشفى الدمرداش، إن أمراض القولون المناعية تحتل مكانة كبيرة بعد انتشارها بالعالم وفى مصر ، موضحا أن أمراض القولون المناعية تشمل القولون التقرحي ومرض كرونز.

وقال خلال مؤتمر الجمعية المصرية لالتهابات الأمعاء المناعية المنعقد حاليا بالقاهرة، إن أهم عامل فى السيطرة على المرض هو التشخيص المبكر حيث أن طرق التشخيص الحديثة من خلال المنظارأو العينة من القولون تؤكد التشخيص السليم للحالة حيث تبين التقرحات والالتهابات الموجودة فى القولون

أضاف، لابد من تنبيه المريض بالأعراض لأنها قد تأتى بأعراض مشابهة للقولون العصبي، حيث إنه إذا حدثت آلام فى البطن واسهال بشكل متكرر مصحوب بدم لا يتم تشخيصه على أنه مرض القولون العصبي حيث أن الأعراض قد تتشابه، ولكن يجب على المريض أن يذهب إلى الطبيب فورا للتشخيص والعلاج المبكر.



جانب من المؤتمر

وقال: إن هناك أدوية تعالج السبب نفسه وتعمل على جهاز المناعة وهى الأدوية المناعية وهى موجودة ومتوافرة فى مصر وتم توفيرها للمريض المصري على نفقة الدولة والتأمين الصحي، موضحا، أنه نتيجة الوعى بدأت تظهر حالات كثيرة مصابة بأمراض القولون التقرحى أو مرض كرونز، ولابد من معرفة الخطوط الاسترشادية لإعطاء المريض العلاج الدقيق لحالته.

وأوضح، إن الأعراض الرئيسية تتمثل فى حدوث آلام بالبطن، وفقدان للوزن والشهية، إسهال متكرر، مع وجود دم بالبراز، مؤكدا إن عدم الاستجابة لأدوية الاسهال العادية وتكرار الإصابة تؤكد التشخيص كما أنه قد تظهر أعراض خارجية عن القولون مثل التهاب وآلام المفاصل، وآلام فى العضلات، ويتم تشخيصه عندما يعانى المريض من إسهال مصاحب أو أعراض أخرى مصاحبة لأعراض القولون، ولابد من معرفة التاريخ المرضى للمريض، ويمكن فحص الأمراض الأخرى المصاحبة لهم مثل أمراض الكبد المناعية، وأمراض العضلات والمفاصل ، مؤكدا على ضرورة فحصه جيدا لأن الجهاز المناعى لديه يمكن أن يهاجم أى عضو فى الجسم .



مؤتمر مستشفي الدمرداش

وأشار إلى أن الأدوية بدأت تسيطر على المرض من مثبطات المناعة، والأحدث حاليا هى الأدوية المناعية وهى تعمل على أجزاء من جهاز المناعة الذى يهاجم القولون، وهى تتوافر فى المستشفيات العامة، ويتم علاج المريض على نفقة الدولة والتامين الصحى، وموجودة بالمستشفيات الكبيرة فى مستشفى عين شمس الجامعى وقصر العينى ومستشفيات وزارة الصحة والتامين الصحى وهناك مراكز لعلاج التهاب القولون المناعى مثل الحملة التى قامت بها الدولة لعلاج فيروس سى، هناك مراكز لعلاج التهاب القولون المناعى على نفقة الدولة والتامين الصحى بأحدث الأدوية.

وأوضح، إن أسباب الإصابة غير محددة ولكن ما هو معروف أن الجهاز المناعى يهاجم القولون ويسبب التهابات مناعية والتعرض للملوثات قد يكون السبب فى الإصابة بالأمراض المناعية، ومهاجمة الجهاز المناعى للجسم، قد يصاب الشخص بأى فيروس أو بكتيريا ينبه جهاز المناعة، موضحا أن الطعام ليس هو السبب المباشر للإصابة ولكن إذا دخلت البكتيريا أو الفيروس الى الجسم من خلال الطعام يؤدى إلى حدوث التهابات مما يؤدى لتنبيه جهاز المناعة للجسم وحدوث المرض.