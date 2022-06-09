شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ 70 .. الحصول على فيتامين د يرفع نسب الوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباع النظم الحياتية والغذائية الصحية، فأنت تصبح أكثر قدرة للحصول علي صحة جيدة، وحياة أطول، ولذا كلما تقدم الإنسان في العمر يجب الاهتمام والتأكد من الحصول علي جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، الذي أثبت أن فيتامين د له القدرة علي تعزيز الحياة، لأنه ينظم نسبة الكالسيوم، والفوسفات في الجسم، ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأسنان والعظام، وأيضا له دور فعال في تقوية الجهاز المناعي والحد من الأمراض الموسمية.

وأوضح التقرير، أنه يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة، لأخذ ما تحتاجه من هذا الفيتامين المهمة لصحتك، كما يمكنك أخذ المكملات الغذائية الغنية بفيتامين د في حالة عدم تعرضك لأشعة الشمس بالقدر الكافي الذي يحتاجه الجسم، وأيضا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

وأكد التقرير، أن الدراسات الحديثة أشارت أن مكملات فيتامين D يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتقليل الوفيات في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وذلك وفقا لدراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، (BMJ) ، وأكدت أن مكملات فيتامين D تكون أكثر فاعلية في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

والسبب أن هذا الفيتامين مهمة للأشخاص عند التقدم في العمر، بالإضافة إلى تقليل الوفيات، ووجد الباحثون أن مكملات فيتامين D فعالة في تقوية العظام، وتقلل من مخاطر الكسور في حالة السقوط.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين د، ومنها:

- سمك السلمون.

- السردين.

- اللحم الأحمر.

- الكبد.

- صفار البيض.