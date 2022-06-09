شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز .. نصائح للتعامل مع الأطفال خلال موجة الحر الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطفل بحاجة للعناية الزائد للحفاظ علي صحته وحمايته من التعرض لأي مضاعفات صحية، كالإصابة بالجفاف، وضربات الشمس، والهبوط، ولذا يقدم الخليج 365 أبرز وأهم النصائح للحفاظ علي صحة الطفل مع موجة الحر، وذلك وفقا لهيئة الخدمات الصحية "nhs" و"healthline".

-الحفاظ علي برودة جسم الطفل عن طريق تجنب تعرضه بشكل مباشر لأشعة الشمس الضارة، وإمداده بالسوائل المناسبة لعمره، وأفضلها الماء.

-حافظي علي ترطيب جسمك طفلك، عن طريق إمداده بالكثير من السوائل، كالعصائر الطبيعية والماء، وزيادة مرات الرضاعة، حتي لا يصاب بالجفاف، وأيضا إعطائه طبق من الخضروات والفواكه، فهي أغذية غنية بالماء، وأيضا غنية بالألياف التي تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الماء بالجسم.

-الاستحمام يرطب جسم الطفل:

يساعد الاستحمام للطفل علي الترطيب، والهدوء والراحة وأخذ قسط جيد من النوم، ولذا قبل النوم وفور الإستيقاظ يجب إستحمام الطفل.

-برودة غرفة النوم الخاصة بالطفل:

تعد من أهم النصائح، لأن الحفاظ علي برودة غرفة النوم تساهم بشكل كبيرفي جعله ينام بشكل جيد وبصحة جيدة، ولذا يجب تهوية الغرفة في الصباح، واستخدام المروحة أو التكيف لترطيب جسم الطفل.

-ارتداء الملابس القطينة :

الاهتمام بنوعية الأقمشة التي يرتديها الطفل تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، ولذا أختاري بشكل دائم الملابس القطنية التي تمتص العرق.