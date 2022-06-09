شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلته فى 3 مدن .. فرار مصاب بجدري القرود من مستشفى بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرب رجل مصاب بجدرى القرود يبلغ من العمر48 عامًا، من أحد المستشفيات في بويرتو فالارتا علي ساحل المحيط الهندي بالمكسيك أثناء تلقى العلاج .

هذا ما ذكرته السلطات الصحية المكسيكية، أن مواطن أمريكي ظهرت عليه أعراض جدري القرود، وأبلغه الطاقم الطبي بضرورة إجراء فحص جدري القرود والبقاء في العزل، ولكنه فر من المستشفى كان يخضع للعلاج، وغادر البلاد، وذلك وفقا لما نشرته جريدة سكاي نيوز.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، إن الرجل المصاب بجدري القرود من ولاية تكساس، فر من المستشفى، وأوضح الأطباء، أنه عندما دخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض "سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة".

وبعد فراره من المستشفى توجه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر، ثم استقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه، وذهب بها إلي أمريكيا.

وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للسلطات المكسيكية، أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدري القرود، وقبل وصوله إلى بويرتو فالارتا في 27 مايو كان الرجل زار برلين ودالاس، وخلال إقامته في المكسيك، حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة خاليسكو السياحية.